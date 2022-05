Atlético Baleares hat die Play-offs um den Aufstieg in die zweite Liga verpasst. Das Team des deutschen Präsidenten Ingo Volckmann hat zwar das letzte Saisonspiel am Samstag (28.5.) gewonnen, aber auch die Konkurrenz war erfolgreich. Somit bleibt für die Mallorquiner nur der sechste Platz, der ein weiteres Jahr dritte Liga bedeutet.

Ein Punkt fehlt letztlich

Schon vor dem Spiel war klar, dass Atlético Baleares die Hilfe von anderen Teams benötigt. Der Inselclub absolvierte problemlos seine eigenen Hausaufgaben und gewann auswärts gegen San Fernando mit 4:0. Zwei Mal Dioni, Hugo Rodriguez und Victor Pastrana trafen. Lediglich Sabadell tat den Mallorquinern den Gefallen, und gewann nicht. Da Tarragona und Linares die drei Punkte holten, verpasst Atlético Baleares die Play-offs um einen Punkt. "Wir haben es in der vergangenen Woche vermasselt", stellte Interimstrainer Jordi Roger fest.

Nächste Saison kommt ein neuer Trainer

Seit Jahren versucht Volckmann mit hohen Investitionen, das Team in die zweite Liga zu bringen. Doch jedes Jahr scheitert der Club erneut. Bislang deutet nichts darauf hin, dass der Berliner die Lust verliert. Aber man weiß ja nie. Eines steht schon fest: Atlético Baleares wird in der nächsten Saison einen neuen Trainer haben. Eloy Jiménez durfte schon im letzten Saisonspiel nicht mehr auf der Bank sitzen. Interimstrainer Jordi Roger kehrt als Assistent von Sportdirektor Patrick Messow in die zweite Reihe zurück.

Wahrscheinlich wird es im Kader große Veränderungen geben. Spieler wie Dioni, der mit 17 Treffern zweitbester Torjäger der Liga war und einer der erfolgreichsten Stürmer der spanischen Drittligageschichte ist, könnten woanders ihr Glück suchen.