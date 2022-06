Der mallorquinische Tennisstar Rafael Nadal hat seine Zukunft nach den French Open offengelassen. "Ich spiele dieses Turnier, weil wir die Dinge hinbekommen, dass ich bereit bin, das Turnier zu spielen. Aber ich weiß nicht, was danach passiert", sagte der 35-Jährige am frühen Mittwochmorgen (1.6.) nach seinem Halbfinal-Einzug in Paris. Nadal hatte zuvor den serbischen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic in 4:12 Stunden mit 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4) besiegt.

