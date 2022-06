Rafael Nadal wird wohl in Wimbledon spielen. Der Tennisheld aus Manacor auf Mallorca bereitet sich dieser Tage mit einem Geheimtraining auf dem Rasenplätzen in Santa Ponça auf den Grand Slam vor. Die große Frage dabei lautet: Wie geht es dem lädierten Fuß?

In den vergangenen Wochen köchelten die Gerüchte über ein mögliches Karriereende mal wieder ziemlich hoch. Das sogenannte Müller-Weiss-Syndrom macht ihm zu schaffen und sorgt für starke Fußschmerzen. Nach den Turnieren kann der Tennisprofi kaum laufen, auch nach seinem Sieg bei den French Open humpelte der Mallorquiner. "Ich habe zwei Wochen lang alle sechs Stunden entzündungshemmende Mittel und Schmerzmittel genommen. Es ging nicht anders", sagte er bei einer Presserunde im Anschluss.

"Wir werden den Nerv mit einer Radiofrequenz behandeln, um zu versuchen, das Gefühl zu erreichen, das ich habe, wenn der Fuß einschläft. Wenn ich dieses schmerzhafte Gefühl dauerhaft loswerde, löst das zwar nicht das Problem, aber ich kann weiter spielen, und das ist im Moment das Ziel."

Laufübungen ohne Schläger

Offenbar hat die Behandlung angeschlagen. Am Montagmorgen (13.6.) betrat Nadal den Platz in Santa Ponça, wo ab Samstag die Mallorca Championships - ein Vorbereitungsturnier auf Wimbledon - ausgetragen werden. Der Mallorquiner prüfte, wie es sich anfühlt, wenn er den Fuß auf das Gras aufsetzt. Mit seinen Tennisschuhen machte er einige Laufübungen. Einen Tennisschläger nahm er während der Einheit aber nicht in die Hand. Das soll am Dienstag folgen, wenn Nadal eine komplette Trainingseinheit absolvieren will.

Weder Spritze noch Operation

In zwei Wochen startet der englische Rasenklassiker. Nadals Onkel und früherer Trainer Toni sieht es als wahrscheinlich, dass sein Neffe spielen wird. "Er hat mir gesagt, dass die Behandlung gut läuft." Rafael Nadal hat klargestellt, dass er anders als in Paris auf jeden Fall auf Schmerzmittel verzichten will. "Wenn ich mich nochmal spritzen lassen muss, werde ich nicht spielen." Die Alternative zu der Radiofrequenz-Behandlung wäre eine Operation. "Das würde aber ein halbes Jahr Pause bedeuten. Mit 36 Jahren weiß ich nicht, ob es das wert ist", so Nadal.

Wahrscheinlich wird der Mallorquiner auch während der Mallorca Championships die ein oder andere Trainingseinheit auf Rasen abhalten. Zugleich kann er die Konkurrenz im Auge behalten. Mit Daniil Medvedev kommt der amtierende Weltranglistenerste. Nadal steht derzeit auf dem vierten Platz. Um aufzurücken, müsste der 36-Jährige gegen Ende des Jahres Punkte sammeln. Das war in den vergangenen Jahren schlecht möglich, da Verletzungen ihn stets zu einem frühen Saisonende gezwungen haben. /rp