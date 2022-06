Bahnt sich da etwa eine Sensation an? Christiano Ronaldo schnürte am Freitag (24.6) die Fußballschuhe bei Real Mallorca. Allerdings handelte es sich bei der individuellen Einheit des Portugiesen im Rahmen seines Urlaubs auf der Insel wohl nur um eine Stippvisite. In Son Bibiloni schuftete der 37-Jährige bei schwül-warmem Wetter standesgemäß im gold-schimmernden Trainingsshirt.

Eine Schicksalssaison für den zweimaligen Weltfußballer Für den 37-Jährigen steht eine entscheidende Saison an. Mit der portugiesischen Nationalmannschaft ist er ab November bei der WM in Katar vertreten, muss sich aber seinen Stammplatz wohl erst wieder erkämpfen. Zuletzt drückte er bei der Nationalmannschaft überraschend die Bank. Auch auf Vereinsebene steht Ronaldo mit seinem Team in der Bringschuld. Manchester United schloss die vergangene Saison auf dem sechsten Tabellenplatz ab und wird daher in der kommenden Saison nicht in der Champions League antreten. Mit insgesamt 24 Toren in wettbewerbsübergreifend 39 Spielen war Ronaldo zwar bester Schütze der "Red Devils", lag aber weit unter den Quoten die man vom zweimaligen Weltfußballer gewohnt ist. Seine Motivation scheint ihm trotz ernüchternder Saison jedoch nicht abhanden gekommen zu sein, wie man nun auf Mallorca sehen konnte. Es ist nicht die erste Schlagzeile, die Ronaldo in diesem Sommer auf Mallorca produziert. Am Montag (20.6) wurde sein 900 PS Bugatti im Wert von 2,1 Millionen bei einem Unfall in Bunyola schwer beschädigt.