Der nächste Weltstar hält sich auf Real Mallorcas Trainingsgelände nördlich von Palma fit. Wenige Tage nachdem Manchester United-Star Cristiano Ronaldo sich während seines Insel-Urlaubs ein paar Stunden für ein individuelles Training herausgenommen hatte, ist nun Sadió Mané auf dem Sportpark Son Bibiloni aufgetaucht.

Dort absolvierte der Bayern-Neuzugang ein Training, bei dem auch Real Mallorcas Stürmer Lago Junior beteiligt war. Auf Instagram posteten beide Spieler Fotos von der Trainingseinheit. Lago Junior war in den vergangenen Monaten an Huesca ausgeliehen worden war. Der Ausflug aufs Festland war nicht mit besonderem Erfolg beschieden. Nun will er sich ab kommender Woche bei der Saisonvorbereitung für einen Stammplatz unter Trainer Javier Aguirre bewerben. Ein bisschen Vorabtraining mit einem Weltstar könnte vielleicht die nötigen Pluspunkte bringen.

Sané war schon vorher in Son Bibiloni

Es ist nicht das erste Mal, dass Sadio Mané auf dem Trainingsgelände von Real Mallorca auftaucht. Im Januar 2020 erholte sich hier der Senegalese, der damals noch bei Liverpool unter Vertrag stand, von einer Verletzung. Der 30-Jährige ist ohnehin ein häufiger Gast auf der Insel. Zu seiner Vertragsunterzeichnung in München war er Anfang vergangener Woche ebenfalls von Mallorca aus angereist.

Cristiano Ronaldo war am vergangenen Freitag (24.6.) auf dem Fußballplatz zu Gast. Ansonsten verbringt er weiter seinen medial viel beachteten Familienurlaub auf einer Finca am Fuß der Tramuntana, die er aber für gelegentliche Ausflüge verlässt. Am Dienstag etwa ging er in einem Lokal am Hafen von Palma essen, war schnell publik wurde und zahlreiche Fans zum Restaurant lockte, die ein Blick auf ihren Star werfen wollten. Inwieweit es in den kommenden Tagen zu einem gemeinsamen Training von Ronaldo und Sané kommen könnte, ist nicht bekannt. Auch nicht, inwieweit Robert Lewandowski dazustoßen möchte, der sich ebenfalls gerade auf der Insel entspannt. /pss