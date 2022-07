Rafael Nadal wirkte wie eine angeschossene Raubkatze. Er lahmte, jede Bewegung bereitete ihm Schmerzen, und dennoch konnte er die Krallen ausfahren und zum tödlichen Schlag ansetzen. Der Mallorquiner hat am Mittwochabend (6.7.) nach einem mal wieder epischen Kampf das Halbfinale von Wimbledon erreicht.

Im Spiel gegen den starken US-Amerikaner Taylor Fritz war es nicht der bisher lädierte Fuß, sondern die Bauchmuskulatur, die dem 36-Jährigen zu schaffen machte. Bereits im zweiten Satz benötigte Nadal eine Behandlungspause. Als Fritz sich schon auf der Zielgeraden wähnte, kämpfte sich Nadal in den fünften Satz und rang dort seinen Gegner nieder.

Im Halbfinale bekommt es der Mallorquiner nun am Freitag (8.7.) mit Nick Kyrgios zu tun, der selbst bei den Mallorca Championships mit Bauchmuskelproblemen aufgeben musste. Im zweiten Halbfinale stehen sich Novak Djokovic und Cameron Norrie gegenüber. Das Finale wird am Sonntag (10.7.) ausgetragen. Nadal hat weiter die Chance, alle Grand Slams in diesem Jahr zu gewinnen.