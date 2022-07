Das Alter ist nur eine Zahl. Die Redensart scheint besonders im Frauenradsport zu gelten. Mavi García aus Marratxì ist erst mit 32 Jahren zur Profifahrerin aufgestiegen und befindet sich mit derzeit 38 Jahren in der Form ihres Lebens. Bei der spanischen Meisterschaft konnte niemand mit der Mallorquinerin mithalten, sie holte zwei Goldmedaillen. Beim Giro Donne, dem Pendant der Frauen zum Giro d’Italia, gewann García am Sonntag (10.7.) Bronze. Die holländische Olympiasiegerin Annemiek van Vleuten, 39 Jahre alt, war wieder einmal unschlagbar. Ab Sonntag (24.7.) messen sich die Damen bei der nach 13 Jahren wieder eingeführten Tour de France Femmes.

„Hätte ich nicht an zwei Tagen Durchhänger gehabt, wäre sogar noch mehr drin gewesen“, sagt García im Interview mit der MZ-Schwesterzeitung „Diario de Mallorca“ über ihre Leistung beim Giro. „Van Vleuten war unangreifbar, auf der anderen Seite war ich aber so knapp an ihr dran wie nie zuvor.“ Knapp sechs Minuten hatte die Mallorquinerin Rückstand auf Gold.

Gleiches Team wie Pogačar

„Ich will nicht künstlich Druck erzeugen, aber bei der Tour greife ich an. Ich will immer das Maximum herausholen und die Gesamtwertung gewinnen“, sagt die 38-Jährige. Dass es bei der Frankreich-Rundfahrt kein Zeitfahren gibt, spielt der ehemaligen Duathlon-Athletin in die Karten. Vielleicht kann auch ein Teamkollege Ratschläge erteilen. García fährt für UAE Team Emirates, also den Rennstall, den auch der zweifache Tour-de-France-Sieger Tadej Pogačar angehört.