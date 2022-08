Real Mallorca hat zum Start der neuen Saison in der ersten Liga einen Punkt geholt. Die Mallorquiner trennten sich am Montagabend (15.8.) auswärts torlos von Athletic Bilbao. Unter Trainer Javier Aguirre wird der Inselclub dabei immer mehr zu einer Art spanisches Darmstadt. Wie früher die Lilien, setzt der Mexikaner auf eine knallharte Defensive und hofft im Angriff auf ein glückliches Tor per Standard.

Aguirre ist für das Abwehrbollwerk bekannt. Es hat gereicht, um Real Mallorca in der Vorsaison vor dem Abstieg zu retten. Ob das System aber auch für eine komplette Spielzeit taugt, ist mehr als fraglich. Denn es schien von der ersten Minute nur eine Frage der Zeit, bis der erste Treffer fällt. Trotz Fünfer-Abwehrkette und zwei defensiven Mittelfeldspielern davor kamen die Hausherren fast im Minutentakt zu guten Torchancen. Neuer Torwart ist der beste Mann Der serbische Torwat Predrag Rajković, den Mallorca für zwei Millionen Euro von Stade Reims holte, erwischte zu seinem Debüt offenbar einen Sahnetag. Wenn das die Normalform des 26-Jährigen war, wird er wohl nicht lange auf der Insel spielen. Der Keeper feuerte seine Mitspieler an, gab Kommandos und hielt jeden Ball, der auf seinen Kasten kam. In zwei Fällen half ihm dabei der Pfosten. Die beeindruckendste Parade kam kurz vor Spielende, als Rajković bei einem abgefälschten Ball schon in die andere Ecke gesprungen war. In der Bewegung machte er kehrt und fischte den Ball noch vor der Linie weg - sensationell. Kaum Chancen für Mallorca Auf der anderen Seite des Feldes passierte wenig. Stürmer Vedat Muriqi war weitestgehend abgemeldet. Ein Kopfball von Kang-in Lee parierte der spanische Nationaltorwart Unai Simon stark. Ansonsten hätte sich der Baske auch einen Klappstuhl mitbringen können. In der zweiten Halbzeit konnte Real Mallorca aber immerhin mit vielen Fouls den Spielfluss von Bilbao bremsen. Sechs Mallorquiner holten sich eine gelbe Karte ab, kein Baske wurde verwarnt. Am Samstag (20.8., 19.30 Uhr) empfängt Real Mallorca zum Heimauftakt Real Betis aus Sevilla. Mal schauen, ob Aguirre vor heimischen Publikum etwas offensiver zu Werke geht.