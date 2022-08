Die spanischen Sportexperten sprechen oft von zwei Spielern, die ein Team braucht, um Erfolg zu haben: „un nueve con gol“ und ein „portero de garantías“. Also einen treffsicheren Torjäger und einen konstanten Torwart. Den Stürmer glaubt Real Mallorca mit Vedat Muriqi gefunden zu haben. Zwischen den Pfosten hingegen gab es in der vergangenen Saison ein ständiges Wechselspiel. Damit dürfte nun Schluss sein. Zum Ligaauftakt am Montag (15.8.) hat der neue Keeper Predrag Rajković mit tollen Paraden das torlose Unentschieden gegen Athletic Bilbao festgehalten. Am Samstagabend (20.8., 19.30 Uhr) spielt der Erstligist im Visit Mallorca Estadi gegen Real Betis.

Vergangene Saison noch Wackelkiste

Bereits vor einem Jahr hatte der Inselclub 2,5 Millionen Euro für die Dienste des slowakischen Nationaltorwarts Dominik Greif bezahlt. Doch dem 25-Jährigen zwickte es pausenlos im Rücken. In seinem einzigen Ligaeinsatz machte er keine gute Figur und kassierte drei Treffer. Die Not war so groß, dass sich Real Mallorca im Winter mit Sergio Rico einen weiteren Torhüter lieh. Doch auch der Spanier überzeugte nicht. Daher erhielt der eigentlich abgesägte Kapitän Manolo Reina (mittlerweile in Málaga) im Saisonendspurt den Vorzug.

Für zwei Millionen Euro kam nun Rajković vom französischen Erstligisten Stade Reims. 28 Mal hat der Serbe für die Nationalmannschaft gespielt. Der 26-Jährige ist nicht nur auf der Linie stark. Gegen Bilbao war der Torwart lautstark zu hören. Er kommandierte die Abwehr und motivierte seine Mitspieler. „Seitdem er hier ist, lernt er wie wild Spanisch. Im Team ist er sehr beliebt“, sagte Trainer Javier Aguirre nach dem Spiel.

Glücklicher Punkt

Dabei sollte aber auch hinterfragt werden, warum der Torwart so viel Arbeit hatte. Unter dem Mexikaner spielt Real Mallorca eigentlich wie ein Team, das von Huub Stevens trainiert wird. „Die Null muss stehen“, lautete stets die Devise des Holländers. So igelten sich die Mallorquiner komplett in der eigenen Hälfte ein und versuchten, jeden Angriff zunichtezumachen. Das klappte aber nur dank Rajković. Denn fast im Minutentakt kam Bilbao zu einer Chance. Auf der anderen Seite gelangte Real Mallorca so gut wie nie über die Mittellinie. „Objektiv betrachtet, hätte unser Gegner den Sieg wohl verdient gehabt. Wir konnten kaum drei Schritte machen, ohne dass uns der Ball abgenommen wurde“, gestand Aguirre. Ein glücklicher Punkt also, den die Mallorquiner gern mitnehmen.

Im ersten Heimspiel der Saison werden die Fans wohl eine offensivere Ausrichtung ihrer Mannschaft erwarten. Ein Sturmlauf ist unter dem Mexikaner zwar wenig wahrscheinlich, aber zumindest den Ball sollten die Mallorquiner länger in ihren Reihen halten.

Gegner Real Betis hat zum Auftakt einen ungefährdeten 3:0-Sieg gegen Elche eingefahren. Und das obwohl zahlreiche Spieler fehlen. Der Club hat – wie der FC Barcelona – finanzielle Schwierigkeiten und kann die Neuzugänge sowie die Spieler, deren Vertrag verlängert wurde, nicht einschreiben, ohne die Gehaltsobergrenze zu überschreiten. Die Situation dürfte sich beim amtierenden Pokalsieger bis Samstag nicht ändern.

Tickets für das Spiel gibt es ab 50 Euro unter rcdmallorca.es. Zum Heimauftakt wird die neue Gegentribüne eingeweiht, die nun direkt am Spielfeldrand steht.