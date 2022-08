Überraschung für viele Fußballfans beim ersten Heimspiel von Real Mallorca gegen Real Betis aus Sevilla am Samstag (20.8). Im Stadion gab es keine Bratwurst mehr. Offenbar ist die Kooperation mit dem deutschen Anbieter Grillmeister ausgelaufen. Die Mallorquiner verloren das Spiel mit 1:2.

Auffällig war hingegen die Werbung einer großen US-amerikanischen Hamburgerfranchise. Vielleicht bahnt sich da eine neue Zusammenarbeit an. Satt der üblichen Bratwurst oder Boulette hatte der Verein an einem Imbiss Hamburger im Angebot. Das könnte dem Geschmack des US-amerikanischen Eigentümergespanns entsprechen.

Stadion wird umgebaut

Neben dem kulinarischen Angebot ist auch die Gegentribüne neu. Das Visit Mallorca Estadi wird derzeit umgebaut, um die Leichtathletikpiste zu entfernen. Die Gegentribüne steht bereits am Spielfeldrand, die Konstruktion für das neue Dach ist jedoch erst zur Hälfte fertig.

So lief das erste Heimspiel der Saison

Zum Spiel: Real Mallorca begann überraschend forsch. Trainer Javier Aguirre ist eigentlich für ein totales Abwehrbollwerk bekannt. Als die Gäste aus Andalusien, die reichlich Fans im Stadion hatten, das erste Mal aus ihrer Hälfte kamen, meinte Rodrigo Battaglia von Real Mallorca, Basketball im Strafraum spielen zu müssen. Sein Handspiel wirkte wie ein Dribbling. Der Schiedsrichter übersah das Vergehen, der Videobeweis war aber klare Sache. Borja Iglesias ließ sich die Chance nach neun Minuten nicht entgehen.

Im Anschluss behielten die Mallorquiner zwar die Kontrolle über das Spiel, konnten aber sich aber keinerlei nennenswerte Chance erspielen. Betis hatte ein, zwei Kontermöglichkeiten, die Abschlüsse verfehlten das Tor aber jeweils deutlich.

Wenige Minuten nach Seitenwechsel hatte Vedat Muriqi eine Großchance. Einerseits schoss der Kosovare vorbei, andererseits stand er zuvor im Abseits.

Nach 56 Minuten machte es der Stürmer besser. Kang-in Lee flankte von der linken Seite, Muriqi köpfte ein. Es war die erste reguläre Chance für die Mallorquiner. Mangelnde Eiffizienz konnte man ihnen nicht vorwerfen.

Die Stimmung wurde besser

Der Ausgleich war auch für die Stimmung hilfreich. Die Fans von Betis waren zuvor deutlich lauter, nun erfolgte der Schlagabtausch nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf den Tribünen.

Der amtierende Pokalsieger versuchte, direkt zu antworten und übernahm zunehmend die Kontrolle. Dabei passierte lange aber wenig. Nach 70 Minuten kam es zu einem Zweikampf zwischen Battaglia und einem Angreifer der Gäste, bei dem beide Spieler zu Boden gingen. Der Schiedsrichter zeigte zum zweiten Mal an diesem Abend auf den Punkt. Erneut verwandelte Borja Iglesias problemlos.

Im direkten Gegenzug tauchte Muriqi alleine vor dem Tor auf, scheiterte mit seinem Schuss aber am Torwart. Die Stimmung war nun aufgeheizt. Die Fans von Real Mallorca sahen sich ob der zwei Elfmeter durch den Schiedsrichter benachteiligt.

Dem Spiel tat die Atmosphäre gut, denn es kam Tempo rein. Betis scheiterte mit einem Angriff, der in einem Schuss endete, der nur knapp am Pfosten vorbeirauschte. Nun ging es hin und her. Es gab viele Zweikämpfe und Rudelbildungen, gleich vierzehn Mal zeigte der Schiedsrichter in diesem Spiel die gelbe Karte. Kang-in Lee donnerte einen Freistoß an die Latte, beim Abpraller standen gleich mehrere Mallorquiner frei, die den Ball aber nicht im Tor unterbringen konnten.

Gleich neun Minuten Nachspielzeit gab es. In dieser zischte ein abgefälschter Schuss von Pablo Maffeo am Tor vorbei. Es sollte die letzte Chance sein. Real Mallorca verlor das Spiel durchaus unglücklich. Auswärts geht es am Samstag (27.8.) gegen Rayo Vallecano weiter.