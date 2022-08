Erfolgreicher Ausflug nach Madrid für den Fußball-Erstligisten Real Mallorca: Das Team von Trainer Javier Aguirre hat am Samstagabend (27.8.) beim Stadtteilclub Rayo Vallecano mit 2:0 gewonnen. Mit dem ersten Sieg der Saison verließ der Inselclub die hinteren Ränge und steht nach dem dritten Spieltag derzeit auf Rang 7.

Der Triumph war höchst verdient, Real Mallorca zeigte die reifere Spielanlage und stand vor allem in der Abwehr bombensicher. Bis dato hatte Rayo Vallecano in dieser Saison kein Gegentor kassiert und war mit vier Punkten aus zwei Spielen gestartet. Doch in der 12. Minute war der kosovarische Stürmer von Real Mallorca, Vedat Muriqi, zur Stelle und verwandelte per Kopf eine präzise Flanke von Dani Rodríguez.

Glück bei Pfostentreffer

Zwar waren die Gastgeber in der ersten Halbzeit im Angriff deutlich aktiver als die Gäste, doch die Abwehr von Real Mallorca gab sich keine Blöße, hatte allerdings bei einem Pfostenkracher von Rayo Vallecano ein bisschen Glück.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild, denn die Gäste taten nun mehr für das Spiel und ließen sich nicht mehr so weit in die eigene Hälfte drängen. Im Gegenteil: SIe starteten einen regelrechten Sturmlauf auf das Tor der Hausherren, allerdings zunächst ohne Glück.

Geschenktes 2:0

Als es erste Ermüdungserscheinungen gab, zeigte sich ein unerwartetes Geschenk. Nach einem schweren Fehler in der Abwehr von Rayo Vallecano tauchte Kang In Lee in der 64. Minute plötzlich allein vor Torhüter Dimitrievski auf und behielt die Nerven - 0:2. Bis zum Ende tat sich nicht mehr viel, der souveräne Sieg stand fest.

Mit einem Sieg, einem Unentschieden und einer unglücklichen Niederlage gegen Spitzenreiter Betis kann der Saisonstart von Real Mallorca durchaus als geglückt bezeichnet werden. Am Samstag (3.9.) geht es um 14 Uhr gegen Aufsteiger Girona im heimischen Stadion von Son Moix weiter. Dort sollten die nächsten drei Punkte eingefahren werden. /jk