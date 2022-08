Real Mallorca steht kurz vor der Verpflichtung eines deutschen Bundesligaprofis. In den sozialen Netzwerken sind Bilder aufgetaucht, die den Spieler von hinten beim Betreten der Geschäftsstelle zeigen. Wie der Insiderblog futboldesdemallorca.com berichtet, handelt es sich dabei um John Anthony Brooks.

Der in Berlin geborene Sohn von US-Amerikanern hat seine komplette Karriere in Deutschland verbracht. Erst jahrelang bei Hertha BSC Berlin, zuletzt fünf Jahre beim VfL Wolfsburg. Bei den Wölfen war der Vertrag des 29-Jährigen ausgelaufen, daher war der Innenverteidiger seit Juli vereinslos.

Brooks passt zum Spielsystem von Real Mallorca

Brooks hat mit 1,93 Meter eine ausgezeichnete Größe für einen Abwehrspieler und ist zudem äußerst robust. Mangelnde Geschwindigkeit dürfte in der spanischen Liga weniger ein Problem sein, da der Fußball hier einerseits etwas statischer als in Deutschland ist und andererseits Real Mallorca einen sehr defensiven Spielstil unter Javier Aguirre pflegt. Das Motto kämpfen, beißen, kratzen dürfte dem 45-fachen Nationalspieler der USA liegen.

Bislang nur Gegentore per Elfmeter

Es bleibt abzuwarten, in welchem körperlichen Zustand sich Brooks auf der Insel präsentiert. Beim 2:0-Auswärtssieg am Samstag zeigte sich Real Mallorca sehr sicher in der Defensive. In der kompletten Saison samt Vorbereitung hat das Team nur drei Gegentore kassiert, alle per Elfmeter. In der Fünfer-Abwehrkette muss sich der Deutsche gegen die jahrelangen Stammspieler Antonio Raíllo, Martin Valjent oder Neuzugang José Copete durchsetzen.

Brooks ist nach Timon Wellenreuther, Tobias Henneböle, Jochen Kientz und Francisco Copado der fünfte deutsche Fußballprofi bei Real Mallorca. Vielleicht sitzt der Berliner beim Heimspiel am Samstag (3.9., 14 Uhr) gegen Girona bereits auf der Bank.