Und wieder war es ein Elfmeter. An Predrag Rajković, der seit dieser Saison im Tor von Real Mallorca steht, sind bisher nur Elfmeter-Bälle vorbeigekommen. Sämtliche vier Gegentore, die der RCD inklusive der Vorbereitung kassiert hat, kamen so zustande. So auch im Spiel gegen den Girona FC am Samstag (3.9.). Durch dieses Gegentor in der 92. Minute endete das Spiel 1:1. Real Mallorca steht damit nach vier Spieltagen auf Rang zehn.

Das Spiel startete sehr zäh. Viele Fouls, kaum Spielfluss. Schiedsrichter Isidro Díaz de Mera trug dazu seinen Teil bei und brachte das Spiel weiter ins Stocken, indem er jeden Körperkontakt abpfiff. Auch das Publikum kam nur schwer in Fahrt. Es war an diesem Samstagnachmittag um 14 Uhr zwar bewölkt, aber sehr schwül. Nach zehn Minuten gab es eine kleine Chance per Fernschuss für die Gäste aus Girona, sonst passierte lange nichts. Nach 26 langweiligen Minuten dann der erste Angriff von Real Mallorca: nach einer Flanke von links versuchte Vedat Muriqi es mit einem Kopfball, doch der flog über das Tor. Girona holte direkt zum Gegenangriff aus. Aber der gefährliche Distanzschuss ging knapp am Pfosten vorbei. Nach 60 Minuten war beim Girona FC die Luft raus Nach dieser kurzen actionreichen Szene passierte wieder lange nichts. Kurz vor der Pause kam dann endlich Schwung in das Spiel. Linksverteidiger Jaume Costa schoss aus spitzem Winkel auf das Tor. Bei der anschließenden Ecke wurde Mallorcas Kopfball geblockt. Bei der Ecke darauf sprach Díaz de Mera Real Mallorca erst ein Elfmeter zu, der Video-Schiedsrichter kassierte ihn allerdings wieder ein. Zur Pause stand es 0:0. Girona hatte nach dem Wiederanpfiff zwei Chancen, das Spiel wurde schneller. Nach 60 Minuten war dann bei den Katalanen die Luft raus. Es spielte nur noch Mallorca. Der RCD schaffte es aber lange nicht, an der Abwehr von Girona vorbeizukommen. In der 74. Minute scheiterte Mittelfeldspieler Clément Grenier dann bei einer großen Chance für den RCD. Girona rächte sich in der 79. ebenfalls mit einer gefährlichen Chance, allerdings schossen die Katalanen vorbei. Nächste Woche gegen Real Madrid In der 87. Minute fiel dann nach einer weiteren Ecke endlich das 1:0 durch Innenverteidiger Antonio Raíllo. Doch die Freude währte nicht lang. Samu Sáiz verwandelte für den Girona in der 92. Minute einen Elfmeter. Real Mallorca versuchte danach noch mit einem Kopfball nach einer Ecke zurück in Führung zu kommen, doch der Ball ging knapp vorbei. Es half nichts. Das Spiel endete Unentschieden. Sollte die Mannschaft auch beim nächsten Mal ein Unentschieden schaffen, wäre das ein Grund zur Freude: Am 11. September tritt der Real Mallorca gegen den Tabellenersten Real Madrid an. Die Mannschaft hat in dieser Saison noch jedes Spiel gewonnen.