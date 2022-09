Rafael Nadal ärgert sich über Achtelfinal-Aus in New York - und freut sich auf den Sohn Für Tennisstar Rafael Nadal sind die US Open schon nach dem Achtelfinale beendet. Den Spanier interessiert ab sofort nur noch die Geburt seines ersten Kindes. Wann er auf die Tour zurückkehrt, ließ Nadal offen.