Dass Mallorcas Motorradfahrer erfolgreich sind, ist seit den WM-Titeln von Jorge Lorenzo und Joan Mir in der MotoGP bekannt. In dieser Saison können gleich zwei Profis von der Insel die Weltmeisterschaft in kleineren Klassen gewinnen. Augusto Fernández führt in der Moto2-Kategorie die Gesamtwertung an, Izan Guevara im Moto3.

Augusto Fernández bekommt eine große Chance

Augusto Fernández hatte bereits vor der laufenden Saison Angebote, in die Königsklasse MotoGP aufzusteigen. Der 24-jährige Mallorquiner lehnte ab. Er wollte sich zuerst gänzlich im Moto2 durchsetzen. Mit dem Team Red Bull KTM Ajo hatte er einen guten Rennstall gefunden. Der Plan geht bislang auf. Beim Großen Preis von Aragonien am Sonntag (18.9.) holte er zwar nur den dritten Platz, konnte aber in der Gesamtwertung seinen Vorsprung als Führender auf sieben Punkte ausbauen. Im Motorsport ist das kein sicheres Polster. Für einen Rennsieg gibt es 25 Punkte, fünf Rennen stehen in dieser Saison noch aus.

Unabhängig vom möglichen WM-Titel wird Fernández im nächsten Jahr den Sprung in die MotoGP wagen. Das neu gegründete Team GasGas hat am Freitag (16.9.) verkündet, dass der Mallorquiner künftig an der Seite von Pol Espargaró fahren wird. Der Vertrag ist jedoch auf eine Saison begrenzt und GasGas plant für 2024 bereits mit einem anderen Fahrer. Fernández muss die Chance daher nutzen und sich für ein neues Team in den Vordergrund fahren.

Der Auftsieg von Izan Guevara

Es ist nur eine Frage der Zeit, ehe Izan Guevara aufsteigt. In seiner zweiten Saison im Moto3 ist der 18-Jährige aus Palma auf Titelkurs. Er gewann das Rennen in Aragonien und konnte seinen Vorsprung auf 33 Punkte ausbauen. In den verbleibenden fünf Rennen könnte sich Guevara sogar einen Totalausfall leisten.

Joan Mir dürfte sich schon nach einem Neustart in der nächsten Saison sehnen. Der 25-Jährige muss weiterhin verletzt passen und fehlt auch in Japan am Sonntag (25.9.).