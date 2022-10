Nach Jorge Lorenzo und Joan Mir hat Mallorca seit Sonntagmorgen (16.10.) einen dritten Motorrad-Weltmeister: Izan Guevara vom Team GasGas hat sich mit einem Sieg beim Großen Preis von Australien vorab den Titel in der Moto3-Klasse gesichert.

Nach einer spektakulären Aufholjagd gewann er das Rennen vor dem Türken Deniz Öncü (KYM) und seinem Teamkollegen Sergio García Dols. Es war bereits der sechste Sieg und der elfte Podiumsplatz des 18-Jährigen aus Palma de Mallorca in dieser Saison.

Izan Guevara fährt seit seinem sechsten Lebensjahr Rennen

Guevara hatte bereits als Kleinkind erstmal auf einem Kindermotorrad gesessen und fährt seine seinem sechsten Lebensjahr Rennen, damals noch in der Kategorie Minimotos. Die frühe Nachwuchsförderung gilt als Hauptgrund dafür, dass die spanischen Motorradfahrer im internationalen Wettbewerb so erfolgreich sind. Guevara ist bereits der 23. Motorrad-Weltmeister des Landes.

Schon als 16-Jähriger debütierte Guevara 2021 in der Moto3-Kategorie. Er beendete die Saison als Zehnter und gewann in Austin (Texas) mit dem Großen Preis von Amerika sein erstes großes Rennen.

Krönender Abschluss einer erfolgreichen Aufholjagd

In der laufenden Saison fuhr er nach einem achten Platz in Katar erstmals in Indonesien auf einen Podiumsplatz. Es folgten weitere in Jerez, Frankreich, Italien, Katalonien, Deutschland und Assen - Guevara fuhr so auf den zweiten Platz in der Gesamtwertung, nur drei Punkte hinter seinem Teamkollegen Sergio Garcia Dols.

Nach einem Sturz in Silverstone kehrte er in Misano auf das Podium zurück und übernahm zum ersten Mal die Führung in der Gesamtwertung. Mit Siegen in Aragon und Japan konnte er sich vom Rest der Verfolger absetzen und in Australien zum ersten Mal die Chance auf den dritten Titel seiner Karriere - nach denen in den Kategorien MiniGP 110 und Moto3-Junioren - in vier Jahren wahrnehmen. /ck