Coup beim FC Valencia: Real Mallorca ist wieder zurück in der Spur

Überraschend, aber dringend nötig: So könnte man den Sieg von Real Mallorca in der Primera División beim FC Valencia am Samstagabend (22.10.) zusammenfassen. Der Fußball-Erstligist von der Insel ging mit zwei Pleiten in Folge in das Spiel, in denen die Mannschaft von Trainer Javier Aguirre auch kein einziges Tor erzielt hatte. Mit der Rückkehr des Sturmtanks Vedat Muriqi änderte sich das nun wieder.

Die Anfangsphase der Partie war nichts für Fußball-Feinschmecker. Real Mallorca stand wie gewohnt sicher in der Abwehr und ließ keine Chancen des Gegners zu, und Valencia lief gegen das Bollwerk der Gäste an, fand aber keinen Weg durch die Defensive. Die Begegnung war mühsam anzusehen, Tormöglichkeiten gab es so gut wie keine. Die einzige Chance hatte Kang In Lee in der 13. Minute, doch Torwart Mamardashvili war auf dem Posten. Mit einem enttäuschenden 0:0 ging es in die Pause.

Zwei Elfmeter

Nach dem Seitenwechsel tat sich endlich etwas auf dem Rasen. In der 51. Minute verwandelte Cavani einen Foulelfmeter, den Antonio Sánchez nach einem Konter von Valencia an Samuel Lino begangen hatte. Die Führung für Valencia ließ nach den Erfahrungen der vergangenen Wochen Schlimmes befürchten für Real Mallorca. Doch diesmal kam es anders: Trainer Javier Aguirre reagierte sofort, tauschte nahezu die gesamte Abwehr aus und stellte auf Viererkette um.

Das gab der Mannschaft Schwung. Vor allem Amath startete immer wieder gefährliche Aktionen und holte in einer von ihnen in der 65. Minute ebenfalls einen Elfmeter heraus, den Muriqi zum Ausgleich ins Netz drosch. Und Real Mallorca hatte noch einen im Köcher. Kang In Lee, der zuvor viele Jahre in Valencia das Fußballspielen gelernt hatte, stellte mit einem gewaltigen Schuss mit dem linken Fuß auf 1:2 (82. Minute). Dabei blieb es auch, obwohl der Schiedsrichter unerklärlicherweise acht Minuten nachspielen ließ.

Mit dem Sieg klettert Real Mallorca in der Tabelle zumindest vorübergehend auf den 12. Platz, Valencia ist Neunter. Die nächste Partie steht am Freitag (28.10.) im Stadion von Son Moix gegen Espanyol Barcelona an. /jk