Es scheint, als hätten die Fußballer von Atlético Baleares ihrem Trainer recht geben wollen. Jordi Rotger hatte noch vor wenigen Tagen erklärt, seine Mannschaft sei in der Lage, jedes andere Team zu schlagen.

Gegen den Tabellenführer Eldense machte die Mannschaft die Ankündigung wahr und siegte am Sonntagmittag (23.10.) im Estadi Balear in Palma de Mallorca souverän mit 3:1. Das Team ging gleich zu Beginn der Partie in die Vollen. In der vierten Minute schoss Dioni die Mallorquiner in Führung. In der 32. Minute legte er noch einmal nach. Vor der Pause hatte Eldense Möglichkeiten zum Anschlusstreffer, konnte diese aber nicht verwerten.

Gegentreffer in der zweiten Halbzeit

In der 51. Minute zappelte der Ball dann doch im Netz der Malllorquiner. Der Treffer von Soberán schüchterte Atlético allerdings nicht ein und nur fünf Minuten später sorgte Miguelete mit einem Alleingang für den Endstand.

Durch den Sieg hat sich Atlético Baleares vorerst aus den Abstiegsplätzen herausgekämpft und steht nach neun Spieltagen mit zehn Punkten auf Platz 15 der Primera Federación. Eldense musste durch die zweite Saisonniederlage die Tabellenspitze an Castellón abgeben. /pss