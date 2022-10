Den Fußball-Bundesligisten steht aufgrund der WM in Katar eine mit zwei Monaten außergewöhnlich lange Winterpause bevor. Damit sich das Team in der Zeit fit halten kann, hat der FSV Mainz 05 beschlossen, gleich zwei Trainingslager abzuhalten. Das erste findet vom 5.-12. Dezember auf Mallorca statt. Die Mannschaft von Cheftrainer Bo Svensson kann in der Zeit die Trainingsanlage Son Bibiloni von Real Mallorca nutzen.

Einen Monat später geht es wie in den vergangenen Jahren auch nach Andalusien. Vom 4. bis zum 11. Januar werden die 05ER im Marbella Football Center trainieren. Sowohl auf Mallorca als auch in Marbella sind Testspiele geplant. Genaue Informationen will der Verein zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben. /pss