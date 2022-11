Real Mallorca scheint Gefallen an Auswärtsspielen gefunden zu haben. Der Fußball-Erstligist gewann nach dem Triumph beim FC Valencia Ende Oktober auch seine Partie bei CF Villarrreal am Sonntagabend (6.11.) souverän mit 2:0. Einmal mehr war der kosovarische Sturmtank Vedat Muriqi Türöffner für den Erfolg.

In der ersten Halbzeit war wie erwartet der Gastgeber die dominierende Mannschaft, zumindest wenn man nach Ballbesitz geht. Gerade einmal 22 Prozent der Zeit war der Ball in den Reihen von Real Mallorca zu finden. Doch die Hausherren schafften es nicht, mit dem Spielgerät viel anzufangen.

Führung in der 32. Minute

Die besseren Chancen hatten die Gäste, die durch einen etwas glücklichen Treffer von Muriqi in der 32. Minute in Führung gingen. Der Stürmer schoss einen Spieler von Villarreal an, der Ball wurde unhaltbar ins Tor abgefälscht. Real Mallorca hatte zwar kaum den Ball, schoss aber öfter aufs Tor und wirkte insgesamt gefährlicher als die Hausherren.

Nach dem Seitenwechsel dominierten dann die Insulaner das Spielgeschehen. Das Team von Trainer Javier Aguirre stand wie gewohnt extrem sicher in der Abwehr und ließ keine Gelegenheiten von Villarreal zu. Die Mannschaft aus der Nähe von Valencia, die Jahr für Jahr um den Einzug in die Champions League mitspielt, hatte kaum MIttel, gegen Real Mallorca anzukommen. Lediglich ein Schuss von Chukwueze rauschte an die Latte von Real Mallorca.

Vor der WM-Pause weg vom Abstiegskampf

Beinahe im Gegenzug fiel dann in der 74. Minute das 0:2. Muriqi bediente Amath, der erst vier Minuten zuvor eingewechselt worden war, per Kopf, und der Senegalese knallte einen Linksschuss von außerhalb des Strafraums ins Netz. Das Spiel war entschieden und Real Mallorca feierte den dritten Auswärtssieg der Saison (bei nur einem Heimsieg). Das Inselteam steht nun mit nun 16 Zählern auf dem 12. Tabellenplatz mit fünf Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge.

Vor der WM-Pause steht am Mittwoch (9.11.) noch ein Spiel an: Real Mallorca empfängt um 21.30 Uhr im Stadion von Son Moix das Spitzenteam von Atlético Madrid. Danach geht es erst wieder am 31. Dezember mit der Primera División weiter. /jk