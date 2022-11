Marco Asensio hat es in den Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft geschafft. Das gab Nationaltrainer Luis Enrique am Freitag (11.11.) bekannt. Neben dem Mallorquiner könnten drei Spieler von Real Mallorca die Insel bei dem umstrittenen Turnier in Katar vertreten.

Eine bescheidene Saison

Der Flügelspieler von Real Madrid hat bislang eine bescheidene Saison gespielt. Bereits im Sommer hatte Trainer Carlo Ancelotti bestätigt, dass sich der Fußballer nach anderen Clubs umschaut, wo er auf mehr Spielzeit kommen könnte. Ein Wechsel erfolgte nicht und Asensio saß meist nur auf der Bank.

In neun Ligaspielen (achtmal eingewechselt) durfte der 26-Jährige ran, ein paar Minuten mehr erhielt er in der Champions League, wo er in der Gruppenphase in allen Spielen Einsatzchancen erhielt.

Die Nationalmannschaft war für den Mallorquiner bislang eine sichere Zuflucht. In vier Spielen der Nations League diesen Sommer kommt Asensio auf drei Torvorlagen, wobei er auch hier meist zu Spielbeginn auf der Bank Platz nahm.

Diese Spieler von Real Mallorca sind dabei

Real Mallorcas Torwart Predrag Rajkovic hat seinen Platz auch schon sicher, er fährt mit Serbien nach Katar. Mittelfeldabräumer Baba dürfte ebenfalls dabei sein, die Afrikaner haben ihren Kader noch nicht veröffentlicht. Ein paar Fragezeichen stehen hinter Kang in Lee. Der Südkoreaner ist in dieser Spielzeit einer der wichtigsten Spieler des Inselclubs. In der Nationalmannschaft wurde er für die vergangenen Testspiele aber nicht berücksichtigt.