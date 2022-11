Atlético Baleares hat im Heimspiel am Sonntag (27.11.) gegen Kellerkind Intercity nur einen Punkt geholt. Dabei war das Team des deutschen Eigentümers Ingo Volckmann eine knappe halbe Stunde in Überzahl.

Auch während der WM rollt in der dritten Liga Spaniens der Ball. Nach drei Heimsiegen in Folge dachten die Fans, dass Atlético Baleares mittlerweile selbstbewusst auftritt. Doch das Team kam gegen die Gäste aus Alicante einfach nicht in Schwung. Die Mallorquiner agierten behäbig, die Stürmer erwischten einen schlechten Tag.

Platzverweis für Einwechselspieler

Nach 66 Minuten flog der kurz zuvor eingewechselte Undabarrena vom Platz. Doch auch mit einem Mann mehr gelang Atlético Baleares kein Treffer. Durch das Unentschieden ist der Inselclub zwar seit drei Spielen ungeschlagen, kann sich aber nicht wirklich vom Tabellenkeller distanzieren. Atlético ist punktgleich mit den Abstiegsplätzen.

Auswärts geht es am Sonntag (4.12.) gegen Amorebieta weiter. /rp