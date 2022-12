Das Ergebnis des zweiten Testspiels von Mainz 05 und Real Mallorca vom Samstag (10.12.) steht fest: Die beiden Teams verabschiedeten sich mit einem 2:2 voneinander.

Bereits in der ersten Minute traf Amanth und bescherte dem spanischen Erstligisten RCD Mallorca das 1:0. In der 21. Minute glich Barkok dann bei einem Foulelfmeter zum 1:1 aus. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gab es dann auch für die Inselkicker einen Foulelfmeter. Mouriqi versenkte den Ball oben links im Tor. In der 53. Minute zogen die Mainzer dann wieder nach und da Costa schoss den Ausgleich für den Bundesligisten.

Ab in den Weihnachtsurlaub

Für den Bundesligisten war es das zweite und letzte Testspiel im Trainingslager auf Mallorca. Die Mainzer reisen am Montag (12.12.) ab und gehen wenig später in den Weihnachtsurlaub. Das Training wird im neuen Jahr wieder aufgenommen, dann steht in Marbella ein zweites Trainingslager an. In der Bundesliga geht es für den Tabellenzehnten am 21. Januar auswärts gegen den VfB Stuttgart weiter. /sw