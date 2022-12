Argentinien ist Fußball-Weltmeister. Bei der WM in Katar setzte sich die Auswahl der Südamerikaner am Sonntagabend (18.12.) nach einem dramatischen Spiel mit 4:2 im Elfmeterschießen gegen Frankreich durch, nachdem es nach Ende der Verlängerung 3:3 gestanden hatte.

Und obwohl weder bei den Argentiniern noch bei den Franzosen ein Spieler von Real Mallorca auf dem Feld stand, hat Mallorca an diesem Abend doch einen Anteil am Titel der Albiceleste, den die rund 15.000 auf der Insel lebenden Argentinier am Abend ausgiebig feiern dürften. Ihr Trainer seit November 2018, Lionel Scaloni, lebt einen Großteil des Jahres auf Mallorca.

In eine Mallorquinerin verliebt

Scaloni, der seit 2007 bei Lazio Rom in der Serie A spielte, kam im Jahr 2009 auf Leihbasis auf die Insel, nachdem er jahrelang zunächst bei Deportivo La Coruña und dann eine Saison bei Racing Santander in der Primera División gespielt hatte.

Sein Engagement bei Real Mallorca veränderte sein Leben nachhaltig. Auf der Insel verliebte er sich in eine junge Volleyballerin, die Mallorquinerin Elisa Montero. Als Scaloni nach der Saison wieder zurück zu Lazio Rom musste, zog Elisa Montero mit ihm gemeinsam nach Italien.

Der Argentinier spielte dann noch zwei weitere Jahre bei Atalanta Bergamo, bevor er wieder auf die Insel zurückkam. Nach Angaben der argentinischen Website "Mendoza Online" lebt Scaloni seither in El Toro in der Gemeinde Calvià. Mit seiner Frau Elisa hat der 44-Jährige inzwischen zwei Kinder, Ian und Noah, die 2012 und 2016 geboren wurden. Die beiden heirateten 2018.

Zurückhaltendes Leben auf Mallorca

Scaloni und Montero geben sich in der Öffentlichkeit äußerst zurückhaltend, gehen selten aus. Nach seinem Karriereende als Feldspieler, so berichtet das spanische Fernsehen RTVE, habe Montero ihren Mann nach einem Tief wieder neuen Mut gegeben.

Zu sehen ist Lionel Scaloni auf Mallorca hin und wieder, wenn der begeisterte Radsportler mit seinem Rennrad loszieht. Im Jahr 2019 wurde er dabei auf dem Parkplatz der Schule Agora Portals in Portals Nous von einem Auto angefahren und verletzt.