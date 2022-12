Zwei Tage nach dem WM-Finale hat Real Mallorca am Dienstag (20.12.) wieder losgelegt. In der Copa del Rey besiegte der Erstligist Real Unión Irun mit 1:0 und zog dadurch in die dritte Runde des spanischen Pokals ein.

Der Drittligist aus dem Baskenland ist als Favoritenschreck bekannt und verlangte den Mallorquinern alles ab. Der Inselclub trat mit der bestmöglichen Startformation an und konnte auf fremden Platz gut loslegen. Zuerst scheiterte Muriqi per Kopf, nach 20 Minuten mopste Dani Rodríguez einem Abwehrspieler den Ball und schoss zur Führung ein. Die Hausherren schlugen sich dennoch wacker und kamen selbst zu einigen Möglichkeiten, die RCD-Torwart Greif vereitelte. In der zweiten Halbzeit hätte Angreifer Tino Kadewere alles klarmachen können, schoss alleine vor dem Tor aber vorbei. Das sollte sich aber nicht mehr rächen. In der Liga geht es für Real Mallorca am Freitag (30.12.) auswärts gegen Getafe weiter. /rp