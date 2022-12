Auf diesen Eisbahnen können Sie auf Mallorca Schlittschuhlaufen

20 Grad, Sonne und Palmen – es ist nicht einfach, auf Mallorca in Weihnachtsstimmung zu kommen. Ein wenig helfen die Eisbahnen auf den Weihnachtsmärkten. In Port Adriano öffnet am Donnerstag (22.12.) eine 300 Quadratmeter große Eisfläche, die kostenlos benutzt werden darf.

Auch der Schlittschuhverleih ist für Personen ab fünf Jahren gratis. Geöffnet ist bis zum 8. Januar täglich von 12 bis 20 Uhr, außer am 24. und 31. Dezember. Dann ist schon um 16 Uhr zu. Neben der Piste befinden sich drei drei Meter hohe Rutschbahnen aus Eis. Auch in Puerto Portals kann auf Kufen geschlittert werden. Hier gibt es an verschiedenen Tagen Spiel- und Spaßangebote für Kinder. Zum Beispiel am Donnerstag (22.12., 18 Uhr) oder am Montag (26.12., 18.30 Uhr) spielen Animateure mit den Kleinen.