Die Radsportsaison startet wieder auf der Insel. Die fünf Etappen vom 25. bis 29. Januar werden unabhängig voneinander ausgetragen, eine Gesamtwertung gibt es nicht. Auch dieses Mal werden wieder viele der weltbesten Teams auf Mallorca an den Start gehen. Sehenswert ist die finale Ankunft am letzten Tag an Palmas Paseo Marítimo.

Rally Clásico, Motorsport

Das Autorennen ist ein Muss für Motorsportfans und Hobbyfotografen. Die historischen Rennwagen in der Tramuntana sind mehr als einen Schnappschuss wert. Die Oldtimer können auch in der Basis in Puerto Portals bewundert werden. Gefahren wird in mehreren Etappen vom 9. bis 11. März. Meist sind auch deutschsprachige Rennfahrer dabei.

Trofeo Princesa Sofía, Segeln

Auch die Segler feiern ihren Saisonstart auf Mallorca. Die olympischen Klassen liefern sich vom 29. März bis 8. April einen Wettkampf um die ersten Punkte für den World Cup. Zu sehen sind die Boote in der Bucht von Palma und vor der Playa de Palma.

Triathlon Portocolom

Die Aussicht auf den Leuchtturm macht die Schinderei am 2. April erträglicher. Zur Auswahl stehen die komplette Distanz über 111 Kilometer – ein Kilometer Schwimmen, 100 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen – oder die halbe Strecke. Alternativ kann in Zweier- oder Dreierteams gestartet werden. Einschreibung ab 90 Euro im Internet unter triathlonportocolom.net.

Tramuntana Travessa, Trail

Der Ultralauf durch Mallorcas Gebirge ist nur etwas für erfahrene Bergläufer. Gestartet wird am Abend des 7. April. Da die 120 Kilometer lange Strecke von Andratx bis Pollença durch die komplette Tramuntana führt, ist bis zum Folgetag um Mitternacht Zeit. Auch die kurze Distanz ab Bunyola – 65 Kilometer – ist nichts für Anfänger (tramuntanatravessa.es).

Mallorca 312, Radsport

Die Plätze für das Rennen am 29. April sind schon wieder ausverkauft. Unter mallorca 312.com gibt es eine Warteliste. 8.000 Radfahrer drehen auf Mallorca eine bis zu 312 Kilometer lange Runde. Früher führte die Strecke komplett um die Insel, heute wird der Großraum Palma ausgespart. Wer sich die Distanz nicht zutraut, kann auch nur 167 oder 225 Kilometer fahren. Die Zeit wird zwar gemessen, im Vordergrund steht aber die gemeinsame Fahrt, an der ehemalige Profis teilnehmen.

Kill the hill, Radsport

Auf Mallorcas höchsten Berg, den Puig Major, kommt man nicht ohne Genehmigung. Der Radausflug des deutschen Jan Eric Schwarzer führt erstmalig in das militärische Sperrgebiet. Am 6. Mai geht es von Port de Pollença aus 50 Kilometer weit bis auf die Bergspitze. Die Einschreibung gibt es für 200 Euro im Internet unter killthehill.cc.

Ironman 70.3, Triathlon

Die Volldistanz wurde nach einem Jahr schon wieder gestrichen, dafür wird das beliebte 70.3-Rennen der US-amerikanischen Marke am 13. Mai in Port d’Alcúdia ausgetragen. 382 Euro sind zu zahlen, um 1,9 Kilometer schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und einen Halbmarathon laufen zu dürfen (ironman.com).

Best Fest, Schwimmen

Das Best Fest ist ein Freiwasserschwimmwettbewerb in Colònia de Sant Jordi. Vom 27. Mai bis 3. Juni stehen verschiedene Disziplinen an. Info unter bestopenwater.com.

Fußball

Spätestens mit dem Heimspiel am letzten Spieltag am 4. Juni gegen Rayo Vallecano will Real Mallorca den Klassenerhalt in der ersten Liga sichern. Am 5. Februar empfangen die Mallorquiner Real Madrid. Inselkonkurrent Atlético Baleares beendet am 28. Mai die Drittligasaison mit einem Auswärtsspiel. Dass es in die Verlängerung in Form von Play-offs um den Aufstieg geht, ist unwahrscheinlich.

Mallorca Championships, Tennis

Die ATP versammelt sich in Santa Ponça, um sich dort auf den Rasenplätzen auf Wimbledon vorzubereiten. Bislang ist für das Turnier vom 25. Juni bis 1. Juli nur der Australier Nick Kyrgios bestätigt. Eintrittskarten werden unter mallorca-championships.com verkauft.

Lluc a Peu, Wandern

Am ersten Samstag im August wird von Palma nach Lluc gewandert. Die 48 Kilometer lange Tour startet um 23 Uhr. Es werden auch kürzere Strecken ab anderen Orten angeboten. Info: desguellallucapeu.com

Challenge Paguera

1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und ein Halbmarathon stehen am 14. Oktober auf dem Programm. Einschreibung für 210 Euro (challenge-mallorca.com).

Palma Marathon

Mallorcas größtes Sportevent steht am 15. Oktober an. Wer bis zum 31. Dezember bucht, bekommt für die verschiedenen Strecken Rabatt (palmademallorcamarathon.com).

Mallorca 5000

Der Berglauf von Sóller nach Pollença am 21. Oktober führt über die höchsten Berggipfel. Die Strecke umfasst 66 Kilometer und ganze 5.000 Höhenmeter (mallorca5000.com).

Golf

Das European Tour-Turnier Mallorca Golf Open wird im Oktober in Santa Ponça ausgetragen. Das Datum steht noch aus (mallorcagolfopen.com). Das Finale der Challenge Tour „Road to Mallorca“ kehrt vom 2. bis 5. November auf den Golfplatz Alcanada zurück.