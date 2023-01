Einmal ist Zufall, zweimal ist Talent: Poblense, der Fußballclub aus Sa Pobla, schießt spanienweit die meisten Tore. Damit schrieb der Ort auf Mallorca, der sonst für seine Kartoffeln bekannt ist, bereits 2016 Schlagzeilen. Nun steht der Fünftligist in der Rangliste wieder ganz oben.

38 Tore hat Poblense in 15 Spielen in dieser Saison erzielt. Das ergibt im Durchschnitt 2,53 Treffer pro Partie. Mit nur 14 Gegentoren steht die Abwehr hingegen ziemlich sicher. Zu der Torflut hat vor allem der vergangene Spieltag beigetragen, als der Verein aus Sa Pobla den abgeschlagenen Tabellenletzten Sant Jordi mit 8:0 heimschickte.

Auch der Sohn von Samuel Eto'o gehört zu den Torschützen

Poblense spielt in der Balearenstaffel der fünften Liga, wo auch Andratx und Constància aus Inca antreten. Trotz der vielen Tore steht das Team von Trainer Oscar Troya nur auf dem vierten Platz in der Tabelle. Kurios ist auch, dass in der Torjägerliste kein Spieler von Poblense auf den ersten fünf Plätzen liegt. Die Treffer sind unter den Spielern gut verteilt. Unter ihnen ist mit Etienne Eto'o der Sohn der kamerunischen Legende, der dreimal in dieser Saison getroffen hat.

Das Team kooperiert mit Erstligist Real Mallorca und so spielen viele Talente, die beim größten Inselclub den Sprung in den Herrenfußball nicht geschafft haben, in Sa Pobla. Auch Trainer Oscar Troya wurde bei den Teufeln ausgebildet. Der Platz von Poblense ist einer der wenigen mit Naturrasen auf Mallorca. Er hat verhältnismäßig große Ausmaße.

Real Madrid hat zwei Tore weniger als Poblense geschossen

In Sachen Tore sind die Königlichen von Real Madrid die größte Konkurrenz, die 36 Treffer bislang erzielt haben. Ebenso viele hat Real Sociedad B in der dritten Liga geschossen. In der zweiten Liga ist Albacete mit 28 Toren am treffsichersten. /rp