Der Portugiese Rui Costa vom Team Intermarché-Circus-Wantyhat am Mittwoch (25.1.) mit dem Trofeo Calvià das erste Rennen der Challenge Mallorca gewonnen. Er siegte im Sprint gegen den Belgier Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step). Dritter wurde der Ire Ben Healy (EF Education-EasyPost).

Bester Deutscher war Ben Zwiehoff auf Platz acht. Der Deutsche Lennard Kämna stützte und musste das Rennen beenden. Der 26-Jährige hat sich aber laut Angaben seines Rennstalls Bora-hansgrohe nicht verletzt.

Vier weitere Rennen

Am Donnerstag steht die Strecke Ses Salines-Alcúdia an. Am Freitag geht es von Andratx zum Mirador d‘es Colomer in Pollença. Tags darauf führt der Trofeo Serra de Tramuntana nach Lloseta. Das letzte Rennen ist am Sonntag der Trofeo Palma. Eurosport und Teledeporte zeigen jeweils die letzten anderthalb Stunden der einzelnen Etappen (ab 15 Uhr, Sonntag ab 13.30 Uhr). Das Event führt teilweise zu massiven Straßensperrungen. Infos für Autofahrer gibt es hier. /pss (mit dpa)