Der Holländer Marijn van den Berg hat am Donnerstag (26.1.) die zweite Etappe der Mallorca Challenge gewonnen. Das Radrennen führte von Ses Salines quer über die Insel bis nach Alcúdia.

Der Fahrer des US-amerikanischen Teams EF Education-EasyPost legte praktisch einen Start-Ziel-Sieg hin, obwohl er zwischendrin sogar stürzte. Die Ankunft im Ziel war jedoch hart umkämpft.

🚴🏁 ¡Victoria de Marijn van den Berg en el Trofeo Ses Salines-Alcúdia!



Sigue todas las jornadas de la Challenge de Mallorca en @Eurosport_ES #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/YHoAeWRZaY — Eurosport.es (@Eurosport_ES) 26 de enero de 2023

Rennen ohne Gesamtwertung

Zweiter wurde Ethan Vernon, Dritter Binian Girmay. Die erste Etappe hatte der Portugiese Rui Costa gewonnen. Die Challenge besteht aus fünf voneinander unabhängigen Etappen. Eine Gesamtwertung gibt es nicht. Am Freitag und Samstag wird in der Tramuntana gefahren, das Event endet am Sonntag in Palma. Einzelheiten zur Strecke und zu den Fahrern finden Sie hier. /rp