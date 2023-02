Real Mallorca entpuppt sich zunehmend als Herberge für Ex-Bundesliga-Profis. Der Fußball-Erstligist hat am Montag (30.1.) die Verpflichtung des ehemaligen Bremers Ludwig Augustinsson bekannt gegeben. Der 50-fache schwedische Nationalspieler kommt auf Leihbasis vom Ligakonkurrenten Sevilla. Neben dem Ex-Stuttgarter Pablo Maffeo und dem Ex-Schalker Matija Nastasić ist der Linksverteidiger der dritte Spieler im Kader der Mallorquiner, der mal in Deutschland gespielt hat.

Zweite Leihe in Folge

Der 28-Jährige wechselte im Sommer 2021 nach dem Abstieg von Werder Bremen in die zweite Liga zunächst für 5,5 Millionen Euro nach Sevilla. In Andalusien wurde er nicht wirklich glücklich. Nach einer durchwachsenen Saison ging es im vergangenen Sommer leihweise zum englischen Erstligisten Aston Villa. In der Premier League kam Augustinsson ebenfalls nur zu drei Kurzeinsätzen. Nun nimmt der Schwede auf der Insel einen neuen Anlauf. Eine Kaufoption haben die Mallorquiner wohl nicht. Der Neuzugang steht auf seiner Position in Konkurrenz mit Jaume Costa.

Mit Innenverteidiger Dennis Hadzikadunic, der auch einen bosnischen Pass hat, lieh Real Mallorca bereits einen weiteren Schweden. Ebenfalls ausgeliehen ist Mittelfeldspieler Manu Morlanes, der vom FV Villarreal kommt. Bei einem Klassenerhalt müssen die Mallorquiner den 24-Jährigen jedoch für vier Millionen Euro kaufen.

Diese Spieler haben Real Mallorca verlassen

Auf Seiten der Abgänge stehen Innenverteidiger Franco Russo (Ludogorets Razgrad), Angreifer Lago Júnior (Málaga), Linksverteidiger Braian Cufré (USA) und Flügelspieler Javi Llabrés (leihweise zu Mirandés).

Aus sportlicher Sicht startet am Sonntag (5.2., 14 Uhr) die Rückrunde für Real Mallorca. Der amtierende Meister Real Madrid gastiert mit Ballon d’Or-Träger Karim Benzema im Stadion von Son Moix. Gilt das Gesetz der Serie, schafft der Inselclub die Überraschung. In den vergangenen drei Heimspielen gewannen die Mallorquiner mit je 1:0. Auswärts gab es auf die Mütze, zuletzt am Samstag (28.1.) beim 0:2 gegen Kellerkind Cádiz.

Der bislang letzte Sieg gegen die Königlichen war ein 1:0 im Jahr 2019. Real Madrid hat als Tabellenzweiter mit fünf Punkten Rückstand auf den FC Barcelona gehörig Druck. Real Mallorca ist bei sechs Punkten Vorsprung als Zehnter derzeit nicht in akuter Abstiegsgefahr. Für 145 Euro gibt es noch Restkarten für das Spiel unter entradas.rcdmallorca.es.

Atlético Baleares vergeigt es

Wesentlich düsterer ist die Lage bei Atlético Baleares. Der Drittligist steht auf dem 16. Platz, der zu Saisonende den Abstieg bedeuten würde. Das Team des deutschen Eigentümers Ingo Volckmann spielte im Heimspiel am Sonntag (29.1.) nur 1:1 gegen La Nucía, obwohl der Gegner gleich zwei Spieler weniger auf dem Feld hatte. Auswärts geht es am Sonntag (5.2.) gegen den Tabellenführer Eldense.