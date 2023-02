Daheim im Stadion von Son Moix in Palma ist Fußball-Erstligist Real Mallorca in dieser Saison eine Macht, auswärts läuft es dagegen gelinde gesagt bescheiden. Auch am Samstagabend (11.2.) beim FC Sevilla war es nicht anders. Das frühere Spitzenteam aus Andalusien kämpft in dieser Saison gegen den Abstieg und Verantwortliche und Fans von Real Mallorca hatten sich eigentlich gute Chancen auf Punkte in Sevilla ausgerechnet.

Doch einmal mehr fehlte in der ersten Halbzeit bei den Gästen alles, was eine Erstliga-Mannschaft ausmachen sollte. Das Team begann die Partie kraftlos, mutlos und ideenlos. Bereits in der 22. Minute hätten die Hausherren in Führung gehen müssen, doch Torwart Rajkovic entschärfte famos einen gefährlichen Ball. Fünf Minuten später war aber auch er machtlos. En-Nesyiri brachte seinen Schuss im Tor unter. FC Sevilla hätte ohne Torwart spielen können Und in der 40. Minute stand es schon 2:0, nachdem Bryan Gil dem Torhüter von Real Mallorca keine Chance gelassen hatte. Der FC Sevilla hätte in der ersten Halbzeit auch ohne Torwart auflaufen können. Kein einziger Schuss der Gäste fand den Weg auf das Gehäuse von Bounou. Nach dem Seitenwechsel wurde Real Mallorca etwas besser, schlechter ging ja auch kaum. Dennoch wartete Trainer Javier Aguirre weitere 20 Minuten, bis er die ersten Wechsel vornahm. Wesentliches änderte sich an der Partie dadurch aber nicht. Der FC Sevilla schaukelte souverän seinen Sieg nach Hause und kann etwas beruhigter auf die Tabelle schauen. Real Mallorca bleibt auf dem 10. Tabellenplatz mit acht Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone und muss nun wieder auf das Heimspiel in Son Moix gegen den FC Villarreal setzen, um die nächsten Zähler einzufahren. Die Partie wird am Samstag (18.2.) um 18.30 Uhr angepfiffen. /jk