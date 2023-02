Warum Koreaner beim Anblick von Valldemossa Lust auf Hühnchen bekommen

Valldemossa ist nun wahrlich nicht für seine Hühner bekannt, aber als Drehort für einen Werbespot umso schöner. Bei Real Mallorca ist der Fußballer Kang-in Lee wegen seiner Tricks und schnellen Dribblings beliebt. In seiner Heimat ist der Südkoreaner längst ein Star. Das sorgt für einen regelrechten Hype um den 21-Jährigen.

"Dich vermisse ich am meisten"

In einem am Montag (20.2.) erschienen Video ist der Fußballer nun mit einem schicken braunen Trenchcoat und Brille zu sehen. Eine wirkliche Handlung ist in der Werbung nicht zu erkennen. Erst schiebt Lee ein Fahrrad den Carrer de la Constitució hoch, der für seine Blumenkästen mit vielen bunten Blüten bekannt ist. In der nächsten Sequenz rennt er plötzlich eine Straße runter. „Dich vermisse ich am meisten während meiner langen Zeit in Europa – Huhn mit Sojasauce. Du bist die Liebe, auf die ich gewartet habe. Der Geschmack lässt meine Sehnsucht schmelzen“, ist dazu die Stimme des 21-Jährigen zu hören. Genüsslich beißt er daraufhin in den frittierten Hühnerschenkel und genießt anschließend noch die Aussicht vom bekannten Mirador in Valldemossa.

Schon mit sechs Jahren ein Reality Star

Schon von Kindesbeinen an steht der Fußballer vor den Fernsehkameras. Scouts entdeckten den damals Sechsjährigen und schlugen ihn für die Realityshow „Fly Shoot Dori“ vor. Dort spielen die Kinder ein halbes Jahr in Teams, die von Prominenten trainiert werden. Die Mannschaft von Kang-in Lee siegte. Der Preis war eine Reise nach England, um den Manchester-United-Fanliebling Ji-sung Park kennenzulernen. Für seine Eltern war das angeblich der Anlass, um eine Profikarriere des Sohnes zu fördern.

Er schloss sich zuerst der Jugendmannschaft des südkoreanischen Erstligisten Incheon United an. Mit zehn Jahren zog er mit seiner Familie nach Spanien, wo er bei einem Probetraining beim FC Valencia überzeugte, obwohl seine Mitbewerber älter als er waren. Damals gehörte Valencia noch zu den Top-Clubs und spielte in der Champions League. Kang-in Lee schaffte den Sprung in die erste Mannschaft und galt als eines der größten Talente im Weltfußball. Doch sein Können konnte er nur aufblitzen lassen, aber nie konstant zeigen. Da der Verein zudem einen radikalen Sparkurs begann, setzte man den Südkoreaner im Sommer 2021 schließlich vor die Tür.

Real Mallorca sieht Fußballer als Marketingstrategie

Real Mallorca war dankbar dafür, einen talentierten und immer noch blutjungen Spieler kostenlos zu bekommen. Zumal die Mallorquiner nicht nur den Fußballer sehen, sondern auch eine Marketingstrategie. Schon mit dem Japaner Take Kubo hatte der Erstligist den asiatischen Markt erobert und finanzstarke Sponsoren gefunden. Spielehersteller Konami etwa brachte in seinem Spiel Pro Evolution Soccer eine Premiumvariante des Inselclubs raus.

Allein die Anwesenheit der Spieler sorgt dafür, dass in Asien Real Mallorca lieber geschaut wird als so mancher Weltklasseverein. Der Verein bittet die Liga gar explizit darum, am frühen Nachmittag spielen zu dürfen. Die Paella-Zeit ist für das mallorquinische Publikum zwar eher mies, in Südkorea aber Primetime. Ins Stadion von Son Moix verirren sich regelmäßig südkoreanische Fans, die mit Landesfahnen geduldig am Ausgang auf ein Foto mit ihrem Idol hoffen. Auf der Pressetribüne sind asiatische Journalisten längst keine Seltenheit mehr.

Lee möchte wechseln

Während Lee in der vergangenen Spielzeit noch Teilzeitkraft war, hat er in dieser Saison den Sprung zur Stammkraft geschafft. Neben Torjäger Muriqi ist er der wichtigste Spieler im Team. Auch bei der WM sorgte er für Aufsehen. Dass er noch lange auf der Insel bleibt, ist unwahrscheinlich. Schon im Winter wollte Lee trotz Vertrag bis 2025 zu einem größeren Club wechseln. Im Sommer wird Real Mallorca wohl nicht mehr ablehnen können. Außer der Südkoreaner kommt auf den Geschmack eines ordentlichen pollo al ast, wie die Grillhähnchen auf der Insel genannt werden.