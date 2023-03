Es scheint in dieser Saison einfach nicht klappen zu wollen: In letzter Minute hat sich Fußball-Drittligist Atlético Baleares am Sonntag (12.3.) beim Heimspiel gegen Intercity aus Madrid den Ausgleich eingefangen. Das Spiel im Estadi Balear endete 2:2.

Das Spiel startete eher schwach. "Die ersten 45 Minuten ertragen zu müssen, war eine große Herausforderung für all jene, die den Fußball lieben", fasst die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" die erste Halbzeit zusammen. Ein Lichtblick: Dank eines Treffers durch Carlos Julio in der 44. Minute gingen die Gastgeber mit der Führung in die Kabine. Elfmeter in der 55. Minute In der 53. Minute warf sich David Navarro in einen Schuss von Nsue und brachte diesen zu Fall. Kein Spieler protestierte, aber Schiedsrichter Bruno Prieto zeigte auf den Elfmeterpunkt. Álvaro Pérez erzielte den Ausgleich. Der Schock währte nur kurz. Vom Wiederanpfiff ging es direkt vor das Tor von Intercity, wo Tropi nach einer grandiosen Vorarbeit von Dioni die erneute Führung für die Mallorquiner erzielte. Elfmeter in der 92. Minute Fast sah es so aus, als ob Baleares nach acht sieglosen Spielen mal wieder als Gewinner vom Platz gehen könnte. Doch, oh weh, in der 92. Minute versuchte Tropi einen Befreiungsschlag im eigenen Strafraum. Der Ball prallte gegen den ausgestreckten Arm von Olaortua. Erneut war es Álvaro Pérez, der sich den Ball nahm und vom Elfmeterpunkt einnetzte. Atético Baleares steht nach 27. Spieltagen auf Platz 17 der Primera Federación. Die Mannschaft hat mit 27 Punkten drei Zähler Abstand auf den rettenden 16. Tabellenplatz. /pss