Lange hat es beim mallorquinischen Fußball-Drittligisten Atlético Baleares in dieser Saison gekriselt. Aber langsam scheint das Team den Dreh herausgefunden zu haben. Am Sonntag (16.4.) machte die Mannschaft mit dem 1:0-Auswärtssieg bei Real Murcia einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Der Siegtreffer fiel gleich zu Spielbeginn. Dani Nieto spielte in der 6. Minute von der Torauslinie einen Ball in den Strafraum. Murcias Verteidiger Arnau Solá traf beim Verteidigungsversuch nicht den Ball, sondern die Luft. Dies nutzte Víctor Narro eiskalt aus, um den Ball oben links ins Netz zu dreschen. Spiel geriet ins Stocken Nach diesem frühen Highlight geriet das Spiel auch aufgrund der vielen Fouls ins Stocken. Atlético Baleares stellte sich hinten rein und lauerte auf Konter. Die Gastgeber waren nur bei Freistößen von Pedro León gefährlich. In der zweiten Halbzeit spielte sich Murcia einige gute Gelegenheiten heraus, konnte aber letztlich keine davon verwandeln. Für Atlético Baleares war es das siebte Spiel in Folge ohne Niederlage. Mit dem Sieg erreichte die Mannschaft von Trainer Tato die psychologisch wichtige Marke von 40 Punkten. Das Team steht auf Tabellenplatz 12 in der Gruppe 2 der Primera Federación und hat nun sechs Punkte Abstand auf die Abstiegsplätze. /pss