Die spanische Profifußballliga und der Verband der Profifußballspieler haben sich auf einen neuen Tarifvertrag für männliche Spieler geeinigt. Darin wurde unter anderem festgelegt, dass der Mindestlohn für Spieler der ersten beiden Ligen rückwirkend zum 1. Juli 2022 erhöht wird. In der ersten Liga verdienen die Sportler nun mindestens 182.000 Euro pro Saison. In der Segunda División sind es immerhin noch 91.000 Euro.

Daneben wurden Zuschläge vereinbart. Diese gelten etwa für Fußballer, die mindestens fünf aufeinanderfolgende Spielzeiten bei einem Verein spielen. Spieler, die aufgrund einer Verletzung ihre Karriere beenden müssen, werden mit bis zu 200.000 Euro entschädigt.

Unverändert bleibt hingegen die Regelung bezüglich der freien Tage. So wird es weiterhin keine Spiele am 24., 25. und 31. Dezember sowie am 1. Januar geben. Der neue Tarifvertrag ist bis zum 30. Juni 2026 gültig.

So ist die Lage bei den Frauen

Bei den Frauen sind die Gehälter weiterhin deutlich geringer, müssen aber noch ausgehandelt werden. So schlägt der Verband der Profifußballer einen Mindestlohn von 25.000 Euro pro Saison vor. Vertreter der Frauenliga hingegen möchten, dass das geringste Gehalt bis zum Jahr 2028 auf 20.000 Euro pro Saison ansteigt.

Der Verband der Profifußballer wurde im Jahr 1978 gegründet und vertritt sowohl die Interessen der Männer als auch der Frauen. In Spanien spielen in der ersten Liga 20 Mannschaften, in der Segunda División sind es 22 Teams. In der aktuellen Spielzeit sind zwei Mannschaften von den Balearen vertreten. Real Mallorca steht in der ersten Liga auf Tabellenplatz 11. In der zweiten Liga spielt UD Ibiza gegen den Abstieg und steht nach 26 Spieltagen auf dem 21. Tabellenplatz.

Die spanische Frauenfußballliga wird von 16 Mannschaften ausgespielt. Es sind keine Teams von Mallorca und den Nachbarinseln vertreten. /pss