Real Mallorca kann den Schiri-Knatsch in der Bundesliga nachvollziehen. Während in Deutschland Borussia Dortmund dem Schiedsrichter die Schuld am 1:1-Unentschieden gegen den VfL Bochum und die womöglich verlorene Meisterschaft gibt, schimpfen die Mallorquiner ebenfalls über den Unparteiischen. Der hat in der letzten Minute am Montag (1.5.) einen zweifelhaften Elfmeter gegeben, der zum 1:1-Endstand gegen Athletic Bilbao führte.

Der Klassenerhalt ist für den Erstligisten so gut wie gesichert, sodass nun wieder höhere Ziele gesteckt werden können. Mit einer Siegesserie könnte Real Mallorca noch die Qualifikation für den internationalen Wettbewerb schaffen. Dafür wäre aber ein Sieg gegen den Tabellensiebten Bilbao wichtig gewesen. Erst im zweiten Durchgang Chancen In der ersten Halbzeit passierte praktisch nichts. Mit Wiederanpfiff bemühten sich die Mallorquiner mehr. Nach einem zu kurzen Rückpass scheiterte Stürmer Muriqi am Torwart. Wenig später setzte sich Amath über den rechten Flügel durch und donnerte den Ball aus spitzem Winkel an den Pfosten. Im dritten Anlauf in dieser Drangphase sollte es klappen. Eine Flanke rutschte zu Muriqi durch, der den Ball beinahe verstolperte. Im zweiten Anlauf brachte er einen Pass zu Kang in Lee zustande, der zur Führung traf. Strafstoß nach Handspiel Danach passierte wieder über weite Strecken wenig und Real Mallorca feierte fast schon den Sieg. Wenige Sekunden vor dem Ende der Nachspielzeit wurde es turbulent. Ein Angreifer der Basken stoppte eine Flanke mit dem Arm. Der folgende Torschuss wurde von einem Mallorquiner mit dem hinter dem Rücken ausgestreckten Arm blockiert. Der Schiedsrichter wertete nur das zweite Handspiel und hab Strafstoß, den Iñaki Williams zum Ausgleich verwandelte. Real Mallorcas Kapitän Antonio Raíllo bekam sich nicht mehr ein und zeterte solange, bis der Schiri dem bereits ausgewechseltem Spieler die Rote Karte zeigte. Der Rückstand auf die internationalen Plätze beträgt somit weiterhin sechs Punkte. Sechs Spiele stehen in dieser Saison noch aus. Das Polster auf die Abstiegsplätze beträgt zehn Punkte. Weiter geht es am Donnerstag (4.5.) auswärts gegen Girona.