Der Traum vom internationalen Wettbewerb dürfte so langsam bei Real Mallorca geplatzt sein. Der Erstligist hat am Donnerstag (4.5.) mit 1:2 auswärts beim Aufsteiger Girona verloren. Am Wochenende haben die Teams erstmal frei.

Die Mallorquiner starteten gut in die Begegnung und hätten nach 20 Minuten in Führung gehen können. Der Schuss von Rechtsverteidiger Antonio Sánchez rauschte aber nur an den Pfosten. Praktisch mit dem Pausenpfiff nutzte die Heimelf eine Standardsituation zur Führung. Kapitän Bernardo stocherte den Ball ins Tor. Tor wegen Abseits aberkannt Die zweite Halbzeit war unterhaltsam, es gab reichlich Chancen auf beiden Seiten. Ein Tor von Vedat Muriqi wurde wegen Abseits nicht anerkannt, Girona scheiterte per Fernschuss an der Latte. Nach 80 Minuten wurde Muriqi bei einem Eckball im Strafraum gehalten. Die eigentlich handelsübliche Aktion bewertete der Schiedsrichter als Foul und der Stürmer verwandelte den Elfmeter zum Ausgleich. Die Führung hielt nicht lange. Praktisch im Gegenzug konnten die Mallorquiner eine Flanke nicht verteidigen und kassierten einen Gegentreffer durch einen Kopfball von Castellanos, der der Heimelf die drei Punkte bescherte. Girona steht als Aufsteiger nun auf dem siebten Platz, der je nach Ausgang des Pokalfinales für den internationalen Wettbewerb reichen kann. Real Mallorca hat als Zwölfter sechs Punkte Rückstand. Bei nur noch fünf Spielen dürfte die Zeit knapp werden. Zu den Abstiegsplätzen beträgt das Polster noch sieben Punkte. Frühestens in zwei Wochen kann der Klassenerhalt gefeiert werden Am Freitag (12.5.) empfängt Real Mallorca auf der Insel Cádiz. Frühestens die Woche darauf beim Auswärtsspiel gegen Almeria können die Mallorquiner den Klassenerhalt auch rechnerisch eintüten. Wenngleich manch ein Fan wegen des geplatzten Europatraums traurig ist, ist das durchaus eine starke Leistung und bringt dem Club das dritte Erstligajahr in Folge.