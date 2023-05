Die dritte Fußball-Liga ist einen Schritt weiter als die erste. In der regulären Saison der Primera División RFEF, wie die Spielklasse heißt, fehlen nur noch zwei Spieltage bis Saisonende – und Atlético Baleares steht das Wasser bis zur Unterlippe. Nach der 0:2-Pleite gegen Real Unión aus Irún steht der Club des deutschen Besitzers Ingo Volckmann auf dem viertletzten Platz. In der dritten Liga steigen die letzten fünf Vereine ab. Die Mallorquiner sind am Wochenende gegen ein anderes Kellerkind im Einsatz und brauchen dringend einen Sieg.

So steht Atlético Baleares in der Tabelle da Zum Glück für den Inselclub sind die Konkurrenten im Abstiegskampf greifbar. Allein der direkte Vergleich, der bei Punktgleichheit entscheidet, sorgt dafür, dass Atlético Baleares in der roten Zone steht. Sowohl La Nucía als auch Cornellà haben wie die Mallorquiner 43 Punkte auf dem Konto. Irún kommt nun auf 44 Zähler, Intercity und Numancia sind mit 46 Punkten ebenfalls noch nicht sicher. Im Heimspiel geht es am Samstag (20.5., 19.30 Uhr, Karten ab 5 Euro unter atleticobaleares.com) gegen den Vorletzten Calahorra, der bereits als Absteiger feststeht. Mit einem Sieg kann Atlético Baleares den Klassenerhalt zwar nicht eintüten, die Chancen stünden aber nicht schlecht. Auf der anderen Seite besteht die Möglichkeit, bei einer Pleite und Erfolgen der Konkurrenz abzusteigen. Im Saisonfinale am Wochenende darauf geht es auswärts gegen SD Logroñés, die dann vermutlich nur noch um die goldene Ananas spielen. Doch darauf will es Atlético Baleares nicht ankommen lassen.