Die Saison in den deutschen Fußballligen ist vorbei, und Profis sowie Amateure starten den Sommerurlaub mit einer Party auf Mallorca. Direkt nach Abpfiff der letzten Begegnung geht es für viele Vereine an den Ballermann. Wermutstropfen dieses Jahr: Das Regenwetter beeinträchtigt die Sause ein wenig. Am Montag (29.5.) war der Strand wie leergefegt, und die Feier verschob sich in die Läden. Wobei der Bierkönig mit den Regenmassen zu kämpfen hatte und es durch das Dach tröpfelte.

"Die Profis melden sich nicht extra bei uns an. Sie mischen sich unters Volk und werden im Endeffekt immer wieder erkannt", sagt Bierkönig-Sprecherin Kristin Langer. Beim MZ-Rundgang am Montag feiert der VfL Osnabrück gerade den Last-Minute-Aufstieg in die zweite Liga. Die lilafarbenen Vereinsfarben, die die Spieler auch bei der Ballermann-Party tragen, sind nicht zu übersehen. Amateure feiern Erfolge in der Kreisklasse Kevin Schumacher vom Zweitligisten Hansa Rostock ist direkt in seinem Trikot angereist. Der 25-jährige Flügelspieler ist alleine unterwegs. Den größten Radau macht der FC Sandhausen, nicht zu verwechseln mit Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen. "Wir sind in der Kreisklasse A aufgestiegen", sagt einer der Spieler, der auf der Brüstung im ersten Stock stolz die Fahne schwenkt, während ihm seine Mitspieler unten zujubeln. "Elversberg, Ulm und die Frauen von Hoffenheim haben wir noch gesehen. Die Männer von Hoffenheim sollen auch noch kommen", berichtet der Sandhausener. Neben zahlreichen weiteren Amateurclubs, darunter auch vielen Handball-Clubs, sind an diesem Abend auch noch die Ulmer zu sehen, die den Aufstieg in die dritte Liga feiern. Hinzu kommen viele Menschen, die im Trikot von Kaiserslautern feiern. Dabei handelt es sich aber um Mogelpackungen, da nicht drinsteckt, was auf dem Shirt steht. Gleiches gilt für zwei Männer im Paderborn-Trikot. Einerseits spielt Sebastian Schonlau mittlerweile für den HSV (und dort noch in der Relegation um den Bundesliga-Aufstieg), andererseit dürften die Spieler nach der Festnahme in Cala Ratjada ihres Trainers erstmal etwas abgeschreckt von Mallorca sein. Medienberichten zufolge soll unter anderen auch Bundesliga-Aufsteiger Heidenheim, Zweitligist Kaiserslautern, Hendrik Weydandt von Hannover 96 und Drittligist 1860 München auf der Insel sein. Borussia Dortmund, die bei einer Meisterschaft in den Bierkönig kommen wollten, ist die Feierlaune nach der vergeigten Meisterschaft wohl erst einmal vergangen. Strandwetter für die Party soll es in den kommenden Tagen auch nicht geben.