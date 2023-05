Prominentes Stelldichein auf Mallorcas Golfplätzen: Für die diesjährige Ausgabe des Benefiz-Turniers "The Battle of the Stars", die vom 22. bis 24. Juni ausgetragen wird, werden viele bekannte Gesichter hauptsächlich aus der Sportwelt auf der Insel erwartet. Die meisten Blicke dürften Tennisstar Rafael Nadal und Fußballtrainer Pep Guardiola auf sich ziehen. Doch mit dem TV-Koch Frank Rosin und Fußballer Uwe Bein sind auch Deutsche dabei. Gegolft wird im Pula Golf Resort und im Son Servera Golf Club.

Für Nadal dürfte es der erste Auftritt in der Öffentlichkeit werden, nachdem er vor anderthalb Wochen eine Pause und sein nahendes Karriereende 2024 angekündigt hat. Der Tennisprofi aus Manacor ist ein leidenschaftlicher Golfer. Nachdem er nun zum ersten Mal in seinem Leben wirklich Freizeit hat, war klar, dass er mehr Zeit auf dem Golfplatz verbringen wird. Fußballtrainer Pep Guardiola, der in dieser Saison die Meisterschaft mit Manchester City feierte und am 10. Juni im Finale der Champions League gegen Inter Mailand steht, gehört mittlerweile zu den regelmäßigen Golfurlaubern auf Mallorca. Schon im vergangenen Jahr trat er neben Nadal bei einem Inselturnier an. "Es gibt kein Adjektiv, was seiner Karriere gerecht wird", adelte er damals den Mallorquiner. Diese weiteren Promis sind beim Battle of the Stars dabei Die unvollständige Teilnehmerliste, die der Veranstalter am Dienstag (30.5.) per Pressemitteilung veröffentlichte, umfasst zudem die Ex-Fußballer Gabriel Batistuta, Albert Riera, Aritz Aduriz, Javier Clemente, Julio Salinas und den Weltmeister von 1990 Uwe Bein. Mit dabei sind zudem der dreifache MotoGP-Champion Jorge Lorenzo, Torero Pepín Liria, American Football-Spieler Claus Elming, Schauspielerin Verónica Mengod, Reality-Sternchen Laura Matamoros, Sänger David Otero und die Köche Frank Rosin sowie Dani García. Die Einnahmen der Veranstaltung sollen dem Kampf gegen die degenerative Nervenkrankheit ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) zugute kommen. /rp