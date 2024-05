"Ich will die Beste der Welt werden": Junges Mädchen auf Mallorca träumt von Karriere als Gewichtheberin

Wenn man Erika Herrera so zuhört, könnte man meinen, sie sei eine schon ältere Frau. „Jeden Tag tut mir etwas weh. Mal sind es die Unterarme, meist die Knie, wo sich kleine Knubbel bilden. Aber ich habe gelernt, mich an die Schmerzen zu gewöhnen.“ Das Mädchen ist gerade mal 13 Jahre alt und ein wenig das neue Wunderkind im spanischen Gewichtheben. Spanische Meisterin ist sie bereits. Im Juni tritt sie bei ihrer ersten Europameisterschaft an. „Ich will eines Tages die Beste der Welt werden“, sagt sie.

Ihr Trainer heißt Antonio Martínez und ist in Katalonien aufgewachsen. Er machte die Kraftsportart auf Mallorca einst salonfähig. „Als ich in der Schule war, kam mal ein Verein vorbei und fragte, wer mitmachen will. Ich hob die Hand.“ In den 90er-Jahren zog er auf die Insel. Damals gab es noch kein Gewichtheben auf Mallorca. Der heute 55-Jährige gründete 2014 selbst den balearischen Verband. In der Master-Kategorie gewann er den EM-Titel, bei der WM wurde er Zweiter.

In seiner aktiven Zeit klappte das Trophäensammeln hingegen nicht so gut. „Damals waren die Normen für die Qualifikation zu den großen Turnieren viel höher“, sagt Martínez. „Da es kaum Gewichtheber in die Endrunden schafften, haben sie die Werte mittlerweile herabgesetzt.“ Damals wie heute ist Doping ein großes Problem. „Bei uns Gewichthebern sieht man halt auch immer direkt, wenn jemand etwas eingeworfen hat. Der hebt dann auf die Schnelle mal ein paar Kilo mehr. Das lässt sich woanders einfacher vertuschen“, sagt der Trainer.

Warum sich ein junges Mädchen für den Kraftsport begeistert

Martínez betreibt mit zwei Partnern das aufs Gewichtheben spezialisierte Fitnessstudio „Mallorca Strength“ in Palmas Gewerbegebiet Son Castelló. Einer der Partner ist Erika Herreras Vater. Die ganze Familie hat einen Faible für den Kraftsport. „Als ich gesehen habe, wie viel Freude meine sechs Jahre ältere Schwester beim Gewichtheben hat, wollte ich es auch mal versuchen“, sagt Erika Herrera. Mit einer Freundin meldete sie sich an. „Sie war mir am Anfang eine große Hilfe, um an der Stange zu bleiben. Später verlor sie aber die Lust.“

Martínez gewöhnt das junge Talent Schritt für Schritt an immer größere Gewichte. Dass der sich im Wachstum befindliche zierliche Körper Schaden davon tragen könnte, glaubt er nicht. So ungewöhnlich sei es gar nicht, dass ein junges Mädchen mit dem Kraftsport beginnt, meint er. „Die Welt ist im Wandel. Die Frauen werden immer sportlicher, die Männer entdecken ihre introvertierte Seite. Mit 14 Frauen und 15 Männern sind die Geschlechter bei uns im Club fast ausgeglichen.“

Über ihre Begeisterung für das Gewichtheben sagt die 13-Jährige: „Ich kann meine Gefühle durch den Sport unter Kontrolle bringen. Zudem reizt es mich zu sehen, wie ich jeden Tag ein Stückchen besser werde.“ Seit drei Jahren trainiert sie montags bis samstags jeden Abend anderthalb Stunden. Ihr Alter ist dabei genau die Grenze zwischen dem Kinder- und Erwachsenensport. „Bis 13 Jahre dürfen junge Gewichtheber nur an Technikwettbewerben teilnehmen, die ohne große Gewichte ausgetragen werden“, sagt Martínez. Die Jury schaut dann, wer besonders gut die Stange anhebt und in die Luft stemmt. Im vergangenen Jahr holte Herrera in dieser Disziplin den spanischen Meistertitel.

Erstmals die dicken Gewichte stemmen

Nun im Alter von 13 darf sie die fetten Scheiben in die Höhe recken. Der Wettkampf besteht aus dem Reißen, wo die Hantel in einer Bewegung vom Boden in die Luft gestemmt wird, und dem Stoßen, wo die Stange mit dem Gewichten vor dem Ausstoßen in die Luft zwischendurch auf der Schulter oder der Brust geparkt wird. Für das Ergebnis werden alle Gewichte zusammengerechnet. Beim spanischen Pokal im April holte Herrera den zweiten Platz mit 113 Kilogramm (50 Kilo Reißen, 63 Kilo Stoßen). Sie tritt in der Gewichtsklasse bis 45 Kilo an.

Außenseitersiege gibt es ohne Doping im Gewichtheben so gut wie nicht. Erika Herrera ist klar, dass sie bei der EM in Griechenland im Juni keine Chance hat. „Ich habe auf die Teilnehmerliste geschaut. Mit dem Podium wird das nichts. Ich will erste Erfahrungen sammeln und neue Freunde finden“, sagt sie. Binnen einem Monat will sie aber schon ihren persönlichen Rekord von 113 auf 122 Kilo hochschrauben. In vier Jahren könnte sie theoretisch bei den Olympischen Spielen dabei sein. „Wobei mich ehrlich gesagt eine WM mehr lockt. Das klingt irgendwie cooler“, sagt Herrera. Bei ihren Schulfreunden hinterlässt sie jedenfalls einen bleibenden Eindruck. „Sei mit der bloß vorsichtig, sagen die Jungs über mich“, sagt sie und grinst keck.

