So können Sie beim ersten Sommer-Golfturnier der Mallorca Zeitung mit dabei sein

Erstmals lädt die MZ auch Mitte des Jahres zum Golfen ein. Das I. Sommer-Golfturnier by Bavaria beginnt am Samstag (1.6.) mit einem Kanonenstart um 9.30 Uhr. Gespielt wird auf dem T-Golf Palma Puntiró, einem der nicht nur exklusivsten, sondern auch schwierigsten Plätze der Insel. Dafür sorgte einst der legendäre US-Golfer Jack Nicklaus, der die Anlage entwarf.

Der erfolgreichste Golfer der Geschichte

Bis heute ist der 84-Jährige der erfolgreichste Golfer der Geschichte. Mit 18 Siegen bei Major-Turnieren liegt er im Ranking noch vor Tiger Woods (15). Nicht nur mit dem Schläger in der Hand war Nicklaus talentiert. Ende der 70er-Jahre begann er damit, Golfplätze zu entwerfen. Billig waren seine Dienste nicht. Es heißt, der Ex-Profi kassierte eine Million Euro pro Entwurf. Die mittlerweile über 400 von ihm designten Anlagen gelten in Fachkreisen als überaus anspruchsvoll. Ihr Markenzeichen sind die vielen Bunker, die den Weg auf das Grün versperren.

Das aufwendig renovierte Clubhaus. | FOTO: T-GOLF / Ralf Petzold

Ein Platz für Profis

T-Golf Palma Puntiró ist der einzige Platz des US-Golfers auf Mallorca. Die 18 Löcher auf dem 165 Hektar großen Gelände haben Par 71 und sind durch weitgehend ebene Bahnen gekennzeichnet. Die Fairways sind teils eng von Steineichen, Olivenbäumen und Mastixsträuchern begrenzt. Gleich drei verschiedene Rasensorten kommen in Puntiró zum Einsatz und sorgen unter anderem für sehr schnelle Grüns und Vorgrüns. Wohlfühlen dürfen sich hier vor allem Spieler mit niedrigem Handicap, Anfänger verbringen ihre Zeit überwiegend damit, verzogene Bälle in dem teils unwegsamen Gelände wiederzufinden. Oder aber sie trainieren auf dem weitläufigen Übungsareal, das zu den größten der Insel gehört. Auf der über 250 Meter langen Driving Range gibt es 42 Abschlagplätze, 14 davon sind überdacht.

Einer der vielen Sandbunker auf der Anlage. | FOTO: BENDGENS / Ralf Petzold

Ebenso findet sich hier ein sogenanntes Coaching Studio, in dem die Golflehrer der hauseigenen Academy mittels modernster Technik unterrichten – etwa, indem sie gemeinsam mit ihren Schülern die Videoaufnahmen der Schwungsequenzen analysieren. Besitzer von T-Golf Palma ist seit zwei Jahren Heiner Tamsen. Der Unternehmer aus Hamburg hatte zuvor bereits T-Golf Calvià auf Vordermann gebracht. Nun ist auch die Anlage an der alten Landstraße nach Sineu in vieler Hinsicht nicht mehr wiederzuerkennen. Auch das Clubhaus ließ Thamsen von Grund auf renovieren.

Weitere renommierte Sponsoren

Gesponsert wird das Turnier neben dem Versicherungsunternehmen für Flugzeuge und Yachten Bavaria von so bekannten Unternehmen wie Stork Interior Design, Porcelanosa, Engel & Völkers, Grupo Ferra und Fusteria Campanet. Preise gibt es für die drei besten Golfer in beiden Kategorien, die beste Annäherung an eine Markierung auf Loch 16 und für den längsten Drive.

Auf einem Nicklaus-Platz ist es gar nicht so einfach, auf dem Grün zu bleiben. | FOTO: T-GOLF / Ralf Petzold

Anmeldung noch möglich

Das Sommer-Golfturnier by Bavaria wird im Modus Einzel Stableford gespielt. Es sind nur noch wenige Restplätze verfügbar. Clubmitglieder zahlen 70 Euro, externe Gäste 110 Euro. Die Anmeldung erfolgt unter t-golf.club. Im Preis ist ein Snack im Halfwayhouse und das Mittagessen im Restaurant T-elicious inbegriffen. Von 14.30 bis 16.30 Uhr gibt es verschiedene Paella-Varianten, Fleisch und Fisch vom Grill, verschiedene Salate sowie ein Angebot an Desserts. Zudem können Weine und Gin gekostet werden.