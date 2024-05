Stilvoller Abgang des Tequila-Strategen: Trainer Javier Aguirre verlässt Real Mallorca

Wenn ein Trainer einen Fußballclub verlässt, geschieht das selten ohne Nebengeräusche. Meist wird der Coach gefeuert, weil die Ergebnisse nicht passen. Man denke an die kuriose Entlassung von José Luis Oltra vor zehn Jahren auf Mallorca, der im Anschluss noch eine Trainingseinheit leiten musste. Da ist es doch mal schön zu sehen, wenn beide Seiten einen verhältnismäßig stilvollen Abgang hinlegen. Am späten Mittwochabend (22.5.) bestätigte Real Mallorca, dass der am 30. Juni auslaufende Vertrag von Javier Aguirre nicht verlängert wird. Den Nachfolger präsentierten die Mallorquiner noch nicht. Es könnte sich um Jagoba Arrasate handeln, der derzeit Urlaub auf der Insel macht und dessen Vertrag bei Osasuna ebenfalls endet.

Das Aus war für Aguirre ein Schock

Sicherlich ist die Entscheidung fragwürdig, Javier Aguirre nicht zu behalten. Der 65-jährige Mexikaner kam im März 2022 und trat das schwere Erbe an, Luis García Plaza zu ersetzen. Der Madrilene hatte mit seiner offenen und herzlichen Art die Herzen der Mallorquiner erobert. Auch Aguirre gehört zu der seltenen Gattung Mensch im Fußball, die keine Phrasen drischt, sondern die Dinge beim Namen nennt. „Es ist das erste Mal in meiner Karriere, dass ein Team kommt und zum Abschied applaudiert“, sagte der Trainer bei seiner offiziellen Verabschiedung. „Ich schwöre, ich habe auch den ein oder anderen Journalisten klatschen hören.“ Dass der Verein ihm das Aus kommunizierte, sei zwar ein Schock gewesen. „Ich verstehe und respektiere aber die Entscheidung. Daran bin ich gewöhnt. Das Fußballgeschäft ist schwierig.“

Zukunft noch offen

Nur die Kommunikation zwischen Trainer und Vorstand hätte etwas besser sein können. Während die Medien bereits felsenfest davon überzeugt waren, dass die Zeit von Aguirre endet, sagte der Mexikaner, dass bislang niemand vom Club mit ihm gesprochen hätte. „Vielleicht waren sie selbst noch unsicher. Oder sie dachten, dass die Spieler dann in den letzten Spielen nicht mehr auf mich hören, wenn ich sowieso bald weg bin“, mutmaßte Aguirre. Wohin es ihn jetzt zieht, ließ er noch offen. „Es gibt Angebote von außerhalb Spaniens.“ Auch eine Rückkehr nach Osasuna schien zeitweise möglich. Nun aber heuert dort Vicente Moreno, Aguirres Vor-Vorgänger bei Real Mallorca, an.

Ein letztes Mal mauern

Dass der Mexikaner trotz dreier Klassenerhalte und einer Teilnahme am Pokalfinale keine Zukunft beim Erstligisten auf der Insel hat, dürfte am Spielstil liegen, dem sogenannten Tequila-Fußball. Der besteht aus einer Mauertaktik und vielen Flanken und Standards in den Strafraum. Noch einmal zu sehen war das beim letzten Saisonspiel am Sonntag (26.5.) auswärts gegen Getafe (kurioserweise stand am letzten Spieltag in Spanien keine sportliche Entscheidung mehr aus). Im Spiel zweier B-Mannschaften, in der die Leistungsträger lange geschont wurden, gab es nur wenig Chancen. Real Mallorca geriet in Rückstand, konnte das Spiel aber schließlich in der wegen einer schweren Verletzung des Getafe-Keepers 14-minütigen Nachspielzeit drehen und gewann mit 2:1. Randnotiz: Aguirre ließ Ersatzkeeper Iván Cuéllar spielen, der am Montag (27.5.) seinen 40. Geburtstag feierte. Der Torwart ist nun der älteste Spieler, der jemals für den Inselclub in der ersten Liga gespielt hat.

Ziel sei nun ein offensiverer Fußball

Durch den Sieg schloss Real Mallorca die Saison auf dem 15. Tabellenplatz ab. Die Vereinsbosse hoffen, den Fans in der nächsten Saison einen offensiveren Fußball präsentieren zu können, mit dem der Club höhere Ziele als den Klassenerhalt anpeilen kann. „Mein Nachfolger wird auf jeden Fall eine intakte Familie vorfinden“, sagte Aguirre zum Abschied.

