"Absolut nichts dran": Real Mallorcas Sportdirektor schiebt Verpflichtung von Mats Hummels einen Riegel vor

Real Mallorca hat am Dienstagmittag (18.6.) offenbar Abstand von einer Verpflichtung von Mats Hummels genommen. "Da ist absolut nichts dran", kommentierte Sportdirektor Pablo Ortells die Informationen um den ehemaligen deutschen Nationalspieler bei einer Pressekonferenz. "Ich erhielt gestern einen Anruf von einer mir unbekannten Person, von der ich nicht einmal weiß, ob sie der Berater von Mats Hummels ist. Keine halbe Stunde später steht es in der Zeitung."

Die MZ hatte am Montag über die Verhandlungen berichtet. Laut dem Spielerberater stand eine Einigung kurz bevor. Auf Anfrage der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" bestätigte Ortells zuerst auch, dass ihm Hummels angeboten wurde, äußerte sich aber nicht dazu, ob die Verpflichtung für den spanischen Erstligisten interessant ist.

Spielerberater beharrt auf seiner Version

Der deutsche Berater auf Mallorca, der zwischen Club und Spieler vermittelt, war am Montag im Büro des Vereins, um mit der sportlichen Leitung zu sprechen. "Ich hatte Ortells zuvor schon getroffen und hatte Kontakt zu ihm. Es stimmt nicht, dass er mich nicht kennt", sagt er nun der MZ. "Auf die Aussagen würde ich nicht viel geben. Der Verein pokert, wahrscheinlich war dem Club der Hype nun zu groß. In den nächsten Tagen sollte ein Treffen aller Parteien stattfinden. Ich bin mir sicher, dass da noch was passieren wird."

Das sagt Hummels Vater zur Mallorca-Option

Hermann Hummels, der Vater und Berater des Profis, hatte als Reaktion auf die MZ-Meldung am Montag dem deutschen Online-Portal "transfermarkt.de" mitgeteilt, dass noch keine Entscheidung getroffen sei. Aktuell stehe ein Mallorca-Transfer nicht zur Debatte, wird er zitiert.

Ein Hummels-Engagement bei Real Mallorca wäre aus vielerlei Hinsicht denkbar. Der Deutsche hat ein Haus im Südwesten der Insel und ist auch gerade wieder im Urlaub da. Sein Vertrag bei Borussia Dortmund läuft aus, und der spanische Erstligist hat Bedarf in der Innenverteidigung. Allerdings müsste Hummels wohl große Abstriche beim Gehalt machen und würde in der kommenden Saison in keinem internationalen Wettbewerb spielen. Italienische Medien brachten den Champions League-Finalisten auch mit Serie A-Clubs in Verbindung.