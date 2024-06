Boris Becker, Uwe Ochsenknecht, Roberto Blanco: Diese Promis kamen zur Gala der Mallorca Championships

Mit einer Promi-Gala hat Veranstalter Edwin Weindorfer am Freitag (21.6.) das ATP-Tennisturnier Mallorca Championships eröffnet. Tennis-Legende Boris Becker zeigte sich mit seiner Verlobten Lilian de Carvalho Monteiro. Es sei fabelhaft, wieder auf der Insel zu sein, sagte er bei der Begrüßung. Wie er waren zahlreiche Prominente der Einladung nach Santa Ponça gefolgt.

Dabei waren es in erster Linie deutschsprachige Schauspieler, Unternehmer, Models und Sportler, die über den roten Teppich im Mallorca Country Club in Santa Ponça schritten. Schlagersänger Roberto Blanco zeigte sich wie gewohnt gut gelaunt, Schauspieler Uwe Ochsenknecht kam gleich in Begleitung von fünf Frauen und unterhielt sich später lange in der ersten Etage des Clubhauses, wo nur die VIPs Zutritt hatten, mit Boris Becker.

Für viele Promis war die Anreise kurz, da sie auf der Insel leben oder zumindest ein Haus hier haben. So der Fall bei Tanzsportler Joachim Llambi, TV-Moderatorin Birgit Schrowange oder Schauspielerin Christine Neubauer. Auch die frühere Weltklasse-Schwimmerin Franziska van Almsick kam. Für das spanische Publikum war Spaniens früherer Nationaltrainer Vicente del Bosque, der die Selección zu einem WM-Titel (2010) und einem EM-Titel (2012) führte, das bekannteste Gesicht.

Deutschlands WM-Siegtorschütze Mario Götze fehlte trotz Einladung. Auch Fußballtrainer Jürgen Klopp schaute dieses Jahr nicht spontan vorbei.

Auf die Gala folgen die sportlichen Höhepunkte

Der Abend wurde durch ein Show-Doppel abgerundet, das die Deutschen Tommy Haas und Dustin Brown gegen die Spanier Feliciano López und Jaume Munar vor etwa 500 Zuschauern in einem Satz gewannen. Für den Mallorquiner Munar war es nur eine Aufwärmübung. Er geht beim ATP-Turnier an den Start, das nun eine Woche lang auf den Grand Slam in Wimbledon vorbereiten soll.

Die bekanntesten Namen in der Teilnehmerliste sind dort Dominic Thiem, Fabio Fognini und der US-Shootingstar Ben Shelton. Am Samstag startet die Qualifikation. Eintrittskarten gibt es hier.