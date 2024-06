Tennisprofi Dominic Thiem fliegt in der ersten Runde aus den Mallorca Championships

Aus in der ersten Runde: Der österreichische Tennisprofi Dominic Thiem ist beim ATP-Turnier Mallorca Championships in Santa Ponça am Montag bereits ausgeschieden. Der 30-Jährige, frühere Nummer 3 der Weltrangliste und US-Open-Gewinner 2020, konnte dem französischen Tennis-Entertainer Gael Monfils auf dem Centre Court nicht beikommen und unterlag in zwei Sätzen mit 3:6, 6:7.

Vor dem Spiel wurde Thiem für seine Karriere, die er nach dieser Saison beenden wird, vom Veranstalter der Mallorca Championships, dem Österreicher Edwin Weindorfer, geehrt. Es dürfte der letzte offizielle Auftritt von Thiem auf einem Tennisplatz in Spanien gewesen sein.

Zum ersten Mal ausverkauft

Der sogenannte Family Day beim Turnier in Santa Ponça stellte sich als voller Erfolg heraus. Dank des Feiertags Sant Joan in Palma und einigen anderen Dörfern auf der Insel kamen viele Familien zum Zuschauen, die Tribüne war das erste Mal in der Geschichte des Turniers mit 3.500 Tennisfans ausverkauft.

Auch Richard Branson (MItte, im weißen Shirt) gesellte sich unter die Zuschauer. / Mallorca Championships

Auch prominente Tennisfreunde waren auf dem Centre Court anzutreffen: So zeigte sich der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler Mario Götze oder der Besitzer von Virgin Records und Milliardär Richard Branson. Branson gehört auf Mallorca das Luxushotel Son Bunyola in der Gemeinde Banyalbufar.

Das steht am Dienstag an

Ausgeschieden aus dem Turnier in Santa Ponça ist neben Thiem auch der Mallorquiner Jaume Munar. Er verlor gegen den Österreicher Sebastian Ofner mit 3:6, 6:4, 6:7.

Am Dienstag (25.6.) steht dann in Santa Ponça der erste Auftritt des Vorjahressiegers Christopher Eubanks an. Der US-Amerikaner spielt um 13 Uhr gegen den Tschechen Jakub Mensuk. Danach, gegen 15.30 Uhr, steht auf dem Centre Court die Partie zwischen dem Spanier Roberto Bautista und dem Franzosen Ugo Umbert an. Den Tag beschließen werden ab 18 Uhr der Spanier Roberto Carballés und der Thiem-Bezwinger Gael Monfils.

Das Turnier in Santa Ponça dauert noch bis Samstag (29.6.), Karten gibt es unter mallorca-championships.com.