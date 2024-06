Nur Ben Shelton übersteht das Favoritensterben bei den Mallorca Championships

Das ATP-Turnier Mallorca Championships in Santa Ponça steuert auf die Zielgerade zu. Ein Überblick, wie die Favoriten sich bislang geschlagen haben und welche Partien nun anstehen:

In der Qualifikation sicherten sich zunächst die Deutschen Yannick Hanfmann und Maximilian Marterer ihren Platz fürs Hauptfeld. Dort war aber in der ersten Runde Schluss. Ähnlich erging es auch mehreren der Favoriten. Dominic Thiem, der österreichische US-Open-Sieger von 2020, hatte gegen den Franzosen Gael Monfils in zwei Sätzen (3:6 und 6:7) kaum eine Chance. Das Spitzenspiel ließen sich Mario Götze, WM-Siegtorschütze im Finale 2014, und Milliardär Richard Branson nicht entgehen. Jürgen Klopp, der nur einen Katzensprung vom Tennisclub entfernt seine Mallorca-Finca hat, schaute hingegen bislang nicht beim ATP-Turnier vorbei.

Auch die Lokalmatadoren hielten sich nicht lange im Wettbewerb. Joan Nadal, Sohn von Turnierdirekor Toni, kam nicht über die Qualifikation hinaus. Jaume Munar unterlag in der ersten Runde dem Österreicher Sebastian Ofner in 1:2-Sätzen. Vorjahressieger Christopher Eubanks verlor überraschend ebenfalls mit 1:2 dem Tschechen Jakub Mensik.

Ben Shelton übersteht das Debüt

Das Favoritensterben setzte sich am Dienstag fort. Der auf Platz zwei gesetzte Ugo Umbert sowie sein französischer Landsmann Adrian Mannarino (Finalist im Vorjahr, dieses Jahr Platz drei auf der Setzliste) erhielten ein Freilos in der ersten Runde, flogen aber dann beim Debüt direkt raus. Der an erster Stelle gesetzte US-amerikanische Shootingstar Ben Shelton trat erstmals am Mittwochabend an und hatte keine Schwierigkeiten mit dem Australier Rinky Hijikata.

Am Donnerstag steht das Viertelfinale an. Monfils spielt gegen den Spanier Bautista Agut, Shelton gegen den Briten Paul Jubb, Ofner gegen den US-Amerikaner Alex Michelsen und Mensik gegen den Chilen Alejandro Tabilo. Am Freitag folgt das Halbfinale, am Samstag das Finale. Karten gibt es unter: mallorca-championships.com.