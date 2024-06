Mit Jürgen Klopp im Deutschland-Trikot auf der Tribüne - Alejandro Tabilo gewinnt Mallorca Championships

Der chilenische Tennisprofi Alejandro Tabilo hat am Samstag (29.6.) bei den Mallorca Championships, einem ATP-250-Turnier auf Rasen, für Furore gesorgt. Mit einem souveränen 6:3, 6:4-Sieg über den Österreicher Sebastian Ofner im Finale sicherte er sich seinen zweiten ATP-Titel nach Auckland im Januar dieses Jahres.

Top-Promi auf der Tribüne des Mallorca Country Club in Santa Ponça war dabei Jürgen Klopp. Der ehemalige Trainer vom FC Liverpool und von Borussia Dortmund kam wenige Stunden vor dem Deutschland-Spiel gegen Dänemark im DFB-Trikot.

Nach seinem letztes Spiel auf der Trainerbank des FC Liverpool hatte sich der deutsche Erfolgscoach erstmals beim Wirtschaftsforum Neu Denken auf Mallorca wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Der 56-Jährige tauchte dort als Überraschungsgast auf. Er brauche so einen Inselaufenthalt, um ein bisschen runterzukommen, so Klopp auf dem Forum zur MZ. Im Sommer 2022 hatte Klopp mit Frau Ulla eine Finca in Santa Ponça, im Südwesten der Insel, gekauft. Die Vorliebe für Mallorca hatte sich schon früher gezeigt. Mindestens seit 2009 war der Trainer immer wieder auf die Insel gekommen, teilweise privat, teilweise aber auch mit seinen Vereinen.

Erster Chilene, der ein Rasenturnier gewinnt

Tabilo ist der erste Chilene der Open Era, der ein Rasenturnier gewinnen konnte. Der Sieg unterstreicht seine starke Form im Hinblick auf Wimbledon und katapultiert ihn gleichzeitig erstmals in seiner Karriere in die Top 20 der Welt. Ab dem kommenden Montag belegt er Platz 19 im ATP-Ranking.

Der 27-Jährige hätte seinen Triumph auf Mallorca beinahe mit dem Doppeltitel veredeln können. An der Seite des Ecuadorianers Diego Hidalgo erreichte er das Finale, musste sich dort aber dem britisch-amerikanischen Duo Julian Cash und Robert Galloway mit 6:4, 6:4 geschlagen geben.

Bei dem Turnier waren die Favoriten früh ausgeschieden. Im Viertelfinale am vergangenen Donnerstag spielten der Franzose Gael Monfils gegen den Spanier Bautista Agut, der US-Amerikaner Ben Shelton gegen den Briten Paul Jubb, Ofner gegen den US-Amerikaner Alex Michelsen und der Tscheche Jakub Mensik gegen Tabilo.