Real Mallorca soll nun doch stärker an Mats Hummels baggern

Was wird nun aus Mats Hummels? Manche Medien berichten von einem Interesse des deutschen Meisters Bayer Leverkusen, anderen von Verhandlungen mit den Mailänder Clubs Inter und AC. Laut Informationen von "Sport1" soll aber Real Mallorca nun doch mit einem Transfer des Innenverteidigers liebäugeln und gar ein Angebot erhöht haben.

Es wäre eine überraschende Wende. Vor zwei Wochen schlug ein deutscher Spielerberater Hummels beim spanischen Erstligisten vor und sagte der MZ, dass nur noch Details zu klären seien. Keine 24 Stunden später verneinte es Real Mallorcas Sportdirektor Pablo Ortells bei einer Pressekonferenz: "Da ist absolut nichts dran. Ich erhielt gestern einen Anruf von einer mir unbekannten Person, von der ich nicht einmal weiß, ob sie der Berater von Mats Hummels ist. Keine halbe Stunde später steht es in der Zeitung."

Auch der Spieler, der in der vergangenen Saison noch mit Borussia Dortmund im Champions League-Finale stand, wurde von einem Kings League-Kanal dazu befragt. "Ich habe es auch gelesen, viele Leute haben mir den Artikel geschickt. Ich weiß von nichts", sagte Hummels vor zwei Wochen und konnte sich ein Lachen nicht verkneifen.

Real Mallorca sei in der Poleposition

Nun könnte es die nächste Wendung geben. Sport1 behauptet, Real Mallorca habe sein Angebot um 400.000 Euro verbessert und würde Hummels nun 2,8 Millionen Euro brutto bieten. "RCD ist in der Poleposition", schreibt der Sender, nennt aber keine Quelle. So wolle der Spieler, der schon passables Spanisch spricht, nicht Italienisch lernen. Mailand scheide somit aus. Dass der Fußballer auf Mallorca ein Haus hat und oft im Urlaub hier ist, komme da hinzu.

Auch nach dem verlorenen Champions League-Finale war Hummels lange auf der Insel. Ein paar Tage Zeit für eine Entscheidung bleiben auf jeden Fall noch, wenn der Spieler pünktlich zum Trainingsauftakt da sein will. Am kommenden Montag (8.7.) stehen die Leistungstests an, mit der die Saisonvorbereitung startet.